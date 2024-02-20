https://ria.ru/20240220/piskarev-1928455631.html

В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов

В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов - РИА Новости, 20.02.2024

В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов

Недопустимо в рекламных целях размещать в материалах СМИ прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов, заявил глава комитета ГД про безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:47

2024-02-20T13:47

2024-02-20T13:47

общество

василий пискарев

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Недопустимо в рекламных целях размещать в материалах СМИ прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов, заявил глава комитета ГД про безопасности Василий Пискарев. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. "Что касается поправок в ФЗ "О средствах массовой информации". Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки, что речь в нем идет об иностранном агенте, – то здесь никаких ограничений нет", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240220/zakonoproekt-1928435423.html

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общество, василий пискарев, госдума рф, технологии