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В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов - РИА Новости, 20.02.2024
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13:47 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/piskarev-1928455631.html
В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов
В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов - РИА Новости, 20.02.2024
В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов
Недопустимо в рекламных целях размещать в материалах СМИ прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов, заявил глава комитета ГД про безопасности Василий Пискарев. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:47
2024-02-20T13:47
общество
василий пискарев
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Недопустимо в рекламных целях размещать в материалах СМИ прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов, заявил глава комитета ГД про безопасности Василий Пискарев. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов. "Что касается поправок в ФЗ "О средствах массовой информации". Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки, что речь в нем идет об иностранном агенте, – то здесь никаких ограничений нет", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
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общество, василий пискарев, госдума рф, технологии
Общество, Василий Пискарев, Госдума РФ, Технологии
В ГД заявили о недопустимости размещения в СМИ ссылок на ресурсы иноагентов

Пискарев: размещать в рекламных целях ссылки на ресурсы иноагентов недопустимо

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Недопустимо в рекламных целях размещать в материалах СМИ прямые гиперссылки на ресурсы иноагентов, заявил глава комитета ГД про безопасности Василий Пискарев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов.
«
"Что касается поправок в ФЗ "О средствах массовой информации". Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки, что речь в нем идет об иностранном агенте, – то здесь никаких ограничений нет", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
ГД одобрила проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов
Вчера, 12:55
 
ОбществоВасилий ПискаревГосдума РФТехнологии
 
 
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