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Агентство Efe подтвердило, что в Испании убит пилот Кузьминов

Агентство Efe подтвердило, что в Испании убит пилот Кузьминов - РИА Новости, 20.02.2024

Агентство Efe подтвердило, что в Испании убит пилот Кузьминов

Испанское агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T01:09

2024-02-20T01:09

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МАДРИД, 20 фев — РИА Новости. Испанское агентство Efe подтвердило со ссылкой на источники, что в Испании убит перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолет Ми-8 на Украину."Мужчина, застреленный 13 февраля в Вильяхойосе, — это Максим Кузьминов, подтвердили Efe источники, близкие к расследованию", — говорится в сообщении.Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее в Вильяхойосе как сведение счетов, поскольку убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем машина, в которой были стрелявшие, проехала по его телу, отмечает агентство.Как сообщило в понедельник агентство УНИАН, в муниципалитете Вильяхойос в Испании, предположительно, нашли тело Кузьминова. По данным РБК-Украина, информацию о его смерти подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.При этом в сообщениях испанских СМИ наблюдались несостыковки. Так, речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову — 28 лет. Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente, у которого нет печатной версии и отсутствует информация об авторах материалов, со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминова убили 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.

https://ria.ru/20240219/gibel-1928321274.html

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