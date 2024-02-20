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Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится - РИА Новости, 20.02.2024
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Культура
 
09:15 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/petrosyan-1928378987.html
Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится
Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится - РИА Новости, 20.02.2024
Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится
Артист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что надеется, что его концерт "60 лет на эстраде", запланированный на 2 марта, состоится. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:15
2024-02-20T09:15
культура
евгений петросян
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Артист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что надеется, что его концерт "60 лет на эстраде", запланированный на 2 марта, состоится. Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что юморист был экстренно госпитализирован в Москве из-за перелома предплечья. "Надеюсь, состоится", - сказал Петросян РИА Новости. На вопрос о своем самочувствии артист не ответил. В администрации театра РИА Новости сообщили, что концерт Евгения Петросяна, запланированный на 2 марта, остается в афише Москонцерта, билеты по-прежнему в продаже. Также на официальном сайте Петросяна сохраняются афиши его сольных выступлений в марте, ближайшее из которых должно состояться в "Москонцерт Холл".
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евгений петросян
Культура, Евгений Петросян
Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится

Петросян надеется, что его концерт, запланированный на 2 марта, состоится

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Артист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что надеется, что его концерт "60 лет на эстраде", запланированный на 2 марта, состоится.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что юморист был экстренно госпитализирован в Москве из-за перелома предплечья.
«
"Надеюсь, состоится", - сказал Петросян РИА Новости.
На вопрос о своем самочувствии артист не ответил.
В администрации театра РИА Новости сообщили, что концерт Евгения Петросяна, запланированный на 2 марта, остается в афише Москонцерта, билеты по-прежнему в продаже.
Также на официальном сайте Петросяна сохраняются афиши его сольных выступлений в марте, ближайшее из которых должно состояться в "Москонцерт Холл".
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