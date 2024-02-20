https://ria.ru/20240220/petrosyan-1928378987.html

Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится

Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится - РИА Новости, 20.02.2024

Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится

Артист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что надеется, что его концерт "60 лет на эстраде", запланированный на 2 марта, состоится. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:15

2024-02-20T09:15

2024-02-20T09:15

культура

евгений петросян

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Артист Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что надеется, что его концерт "60 лет на эстраде", запланированный на 2 марта, состоится. Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что юморист был экстренно госпитализирован в Москве из-за перелома предплечья. "Надеюсь, состоится", - сказал Петросян РИА Новости. На вопрос о своем самочувствии артист не ответил. В администрации театра РИА Новости сообщили, что концерт Евгения Петросяна, запланированный на 2 марта, остается в афише Москонцерта, билеты по-прежнему в продаже. Также на официальном сайте Петросяна сохраняются афиши его сольных выступлений в марте, ближайшее из которых должно состояться в "Москонцерт Холл".

https://ria.ru/20231018/brukhunova-1903554842.html

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евгений петросян