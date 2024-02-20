https://ria.ru/20240220/peterburg-1928416887.html

СК проверит видео с подражателями треш-блогера Мамедова в Петербурге

СК проверит видео с подражателями треш-блогера Мамедова в Петербурге - РИА Новости, 20.02.2024

СК проверит видео с подражателями треш-блогера Мамедова в Петербурге

Подражателями арестованного треш-блогера Турала Мамедова из Петербурга заинтересовался СК — молодые люди избивают подростков, затевают драки в торговых центрах... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:57

2024-02-20T11:57

2024-02-20T11:57

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Подражателями арестованного треш-блогера Турала Мамедова из Петербурга заинтересовался СК — молодые люди избивают подростков, затевают драки в торговых центрах и выкладывают видео в интернет. Как сообщает пресс-центр СК РФ, в соцмедиа опубликована информация об избиении группой лиц, среди которых, предположительно, есть мигранты, подростков в районе Купчино, свои противоправные действия они снимают на видео, которое затем размещают в интернете. "Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. организовать проверку указанных фактов, в случае их подтверждения - возбудить уголовное дело и представить доклад об исполнении поручения", - говорится в сообщении СК. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале призвал правоохранительные органы объяснить треш-блогерам "про существование Уголовного кодекса и про причинно-следственную связь между преступлением и наказанием". "На что надеются люди, снимающие свои преступления на видео и выкладывающие его в сеть? На лайки?" - написал он. В октябре глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азербайджана - нападала на прохожих, била и оскорбляла их. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах города. Злоумышленники снимали драки со случайными прохожими на телефон и выставляли их в социальные сети, в частности, в Telegram-канал "Жизнь бродяги". Жертвами нападений были подростки или нетрезвые люди. Всего, как сообщали в СК РФ, к уголовной ответственности по этому делу привлекаются 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана, всем предъявлены обвинения, 14 из них арестованы. Следствием установлено, что организатором преступлений является Турал Мамедов 2005 года рождения, сейчас он под арестом.

https://ria.ru/20231021/podrostki-1904159447.html

https://ria.ru/20240215/kriminal-1927370287.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин