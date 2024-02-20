Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов Навальному
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержаниях людей при возложении цветов Алексею Навальному, отметил, что правоохранители действуют в соответствии с законом.
«
"Правоохранительные органы выполняют свою функцию, действуют в соответствии с законом. Ничего больше я сказать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о задержаниях людей, которые приходят с цветами.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.