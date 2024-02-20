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Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов - РИА Новости, 20.02.2024
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13:11 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/peskov-1928441203.html
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов - РИА Новости, 20.02.2024
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержаниях людей при возложении цветов Алексею Навальному, отметил, что правоохранители... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:11
2024-02-20T13:11
происшествия
россия
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержаниях людей при возложении цветов Алексею Навальному, отметил, что правоохранители действуют в соответствии с законом. "Правоохранительные органы выполняют свою функцию, действуют в соответствии с законом. Ничего больше я сказать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о задержаниях людей, которые приходят с цветами. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240220/peskov-1928431896.html
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происшествия, россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Происшествия, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов

Песков прокомментировал сообщение о задержаниях при возложении цветов Навальному

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержаниях людей при возложении цветов Алексею Навальному, отметил, что правоохранители действуют в соответствии с законом.
«
"Правоохранительные органы выполняют свою функцию, действуют в соответствии с законом. Ничего больше я сказать не могу", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о задержаниях людей, которые приходят с цветами.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
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В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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