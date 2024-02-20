https://ria.ru/20240220/peskov-1928440858.html

Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом

Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом - РИА Новости, 20.02.2024

Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присвоения ряда званий служащим Минобороны РФ, МВД и ФСИН, заявил, что это обычный процесс... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:10

2024-02-20T13:10

2024-02-20T13:10

россия

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ив роше

виктор познихир

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присвоения ряда званий служащим Минобороны РФ, МВД и ФСИН, заявил, что это обычный процесс продвижения по службе. Журналисты попросили Пескова прокомментировать, связаны ли как-то несколько произошедших повышений по службе со смертью Алексея Навального. "Нет, это обычные процессы, ротационные процессы, и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом, это абсолютно нормально", - ответил Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html

https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html

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россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, виктор познихир, владимир путин