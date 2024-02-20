https://ria.ru/20240220/peskov-1928440858.html
Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом
Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом - РИА Новости, 20.02.2024
Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присвоения ряда званий служащим Минобороны РФ, МВД и ФСИН, заявил, что это обычный процесс... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:10
2024-02-20T13:10
2024-02-20T13:10
россия
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
виктор познихир
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_0:125:2822:1712_1920x0_80_0_0_0781e35463c0dee736e59022e06ac002.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присвоения ряда званий служащим Минобороны РФ, МВД и ФСИН, заявил, что это обычный процесс продвижения по службе. Журналисты попросили Пескова прокомментировать, связаны ли как-то несколько произошедших повышений по службе со смертью Алексея Навального. "Нет, это обычные процессы, ротационные процессы, и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом, это абсолютно нормально", - ответил Песков. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html
https://ria.ru/20240220/zyuganov-1928401631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149154/66/1491546693_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_1e844ff96dcc5c3d6b7ea800e6f52a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, виктор познихир, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Виктор Познихир, Владимир Путин
Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом
Песков назвал присвоение званий служащим ФСИН обычным рабочим процессом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присвоения ряда званий служащим Минобороны РФ, МВД и ФСИН, заявил, что это обычный процесс продвижения по службе.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать, связаны ли как-то несколько произошедших повышений по службе со смертью Алексея Навального.
«
"Нет, это обычные процессы, ротационные процессы, и процессы продвижения по службе, они идут своим ходом, это абсолютно нормально", - ответил Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении ряда воинских и специальных званий, в том числе первому замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктору Познихиру и представителю Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимиру Цимлянскому. Кроме того, звания генерал-лейтенанта полиции присвоены начальнику Санкт-Петербургского университета МВД России Игорю Амельчакову и главе МВД Крыма Игорю Илларионову. Также звание генерал-полковника внутренней службы присвоено замдиректора ФСИН России Валерию Бояриневу.
Песков назвал обвинения вдовы Навального голословными
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального