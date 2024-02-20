https://ria.ru/20240220/pereezd-1928553930.html

Путин поддержал идею упростить иностранцам переезд в Россию

Путин поддержал идею упростить иностранцам переезд в Россию - РИА Новости, 20.02.2024

Путин поддержал идею упростить иностранцам переезд в Россию

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею упростить иностранцам переезд в РФ на том основании, что они разделяют её культурные ценности, но в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:39

2024-02-20T18:39

2024-02-20T19:06

общество

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил идею упростить иностранцам переезд в РФ на том основании, что они разделяют её культурные ценности, но в данном вопросе нужен индивидуальный подход и здесь есть над чем работать."Идея хорошая ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить, каких реальных ценностей человек придерживается?", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".Российский лидер отметил, что в Европе многие люди придерживаются традиционных ценностей, как и в России.Президент уточнил, что для того, чтобы определить, что за люди приезжают, нужен индивидуальный подход. "Наши миграционные службы, пока до этого, конечно, не доросли. Это очевидно, и здесь есть над чем работать. Здесь разные идеи есть", - добавил Путин.

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общество, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)