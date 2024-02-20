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В Пакистане не верят словам Запада об агрессии России, заявил политик - РИА Новости, 20.02.2024
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06:05 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928367233.html
В Пакистане не верят словам Запада об агрессии России, заявил политик
В Пакистане не верят словам Запада об агрессии России, заявил политик - РИА Новости, 20.02.2024
В Пакистане не верят словам Запада об агрессии России, заявил политик
Пакистан не верит словам Запада об "агрессивных намерениях России и Китая", понимая, что у РФ и КНР есть законные опасения по поводу безопасности, заявил в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:05
2024-02-20T06:05
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан не верит словам Запада об "агрессивных намерениях России и Китая", понимая, что у РФ и КНР есть законные опасения по поводу безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. Мушахид Хусейн Сайед отметил, что Пакистан косвенно ощущает давление со стороны Запада каждый раз, когда Исламабад делает шаг для сближения с Москвой и Пекином. Однако, по словам политика, Пакистан "не одобряет" призывы Запада осудить Россию и Китай. "Мы видим, как некоторые страны Запада, особенно США, говорят о "новой холодной войне". Они говорят о противодействии России в Европе из-за проблемы Украины, о сдерживании Китая в Азии. И мы отвергаем эти разговоры о "новой холодной войне", поскольку чувствуем, что ни у Китая, ни у России нет каких-либо агрессивных намерений, а есть законные опасения по поводу безопасности", - подчеркнул сенатор. По его словам, во многих странах Запада "существуют двойные стандарты по тем проблемам, которые, как они утверждают, есть в России или Китае". "Им также нравится использовать в своих целях вопрос прав человека, они используют в своих целях проблему демократии. Нас это не устраивает… Вот почему по Украине мы заняли нейтральную позицию, как и Индия, и Китай. Мы не поддерживаем никаких резолюций против России, мы от этого воздержались", - подытожил политик.
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html
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в мире, россия, пакистан, китай
В мире, Россия, Пакистан, Китай
В Пакистане не верят словам Запада об агрессии России, заявил политик

Сенатор Сайед: Пакистан не верит словам Запада об агрессии России и Китая

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан не верит словам Запада об "агрессивных намерениях России и Китая", понимая, что у РФ и КНР есть законные опасения по поводу безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
Мушахид Хусейн Сайед отметил, что Пакистан косвенно ощущает давление со стороны Запада каждый раз, когда Исламабад делает шаг для сближения с Москвой и Пекином. Однако, по словам политика, Пакистан "не одобряет" призывы Запада осудить Россию и Китай.
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"Мы видим, как некоторые страны Запада, особенно США, говорят о "новой холодной войне". Они говорят о противодействии России в Европе из-за проблемы Украины, о сдерживании Китая в Азии. И мы отвергаем эти разговоры о "новой холодной войне", поскольку чувствуем, что ни у Китая, ни у России нет каких-либо агрессивных намерений, а есть законные опасения по поводу безопасности", - подчеркнул сенатор.
По его словам, во многих странах Запада "существуют двойные стандарты по тем проблемам, которые, как они утверждают, есть в России или Китае".
"Им также нравится использовать в своих целях вопрос прав человека, они используют в своих целях проблему демократии. Нас это не устраивает… Вот почему по Украине мы заняли нейтральную позицию, как и Индия, и Китай. Мы не поддерживаем никаких резолюций против России, мы от этого воздержались", - подытожил политик.
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