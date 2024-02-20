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Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 20.02.2024
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03:02 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 20.02.2024
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере
Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с РФ в оборонной и военной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T03:02
2024-02-20T03:02
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с РФ в оборонной и военной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. "Мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах — оно может включать военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности", - отметил сенатор. Он добавил, что Пакистан и Россия — "почти соседи, разделенные всего одной страной". "Мы в Пакистане хотели бы играть роль центра региональных экономических связей, связывая Россию, Китай, Иран, Афганистан и Центральную Азию", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, еще одна область, в которой Пакистан стремится сотрудничать с Россией, это "мир, безопасность и стабильность в Афганистане".
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пакистан, россия, в мире
Пакистан, Россия, В мире
Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере

Сенатор Сайед: Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с РФ в оборонной и военной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
«
"Мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах — оно может включать военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности", - отметил сенатор.
Он добавил, что Пакистан и Россия — "почти соседи, разделенные всего одной страной". "Мы в Пакистане хотели бы играть роль центра региональных экономических связей, связывая Россию, Китай, Иран, Афганистан и Центральную Азию", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, еще одна область, в которой Пакистан стремится сотрудничать с Россией, это "мир, безопасность и стабильность в Афганистане".
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