https://ria.ru/20240220/pakistan-1928360889.html

Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере

Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере - РИА Новости, 20.02.2024

Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере

Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с РФ в оборонной и военной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T03:02

2024-02-20T03:02

2024-02-20T03:02

пакистан

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152717/03/1527170370_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_fd64a4148989371ebe02db4550f17855.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность сотрудничать с РФ в оборонной и военной сферах, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед. "Мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах — оно может включать военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности", - отметил сенатор. Он добавил, что Пакистан и Россия — "почти соседи, разделенные всего одной страной". "Мы в Пакистане хотели бы играть роль центра региональных экономических связей, связывая Россию, Китай, Иран, Афганистан и Центральную Азию", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, еще одна область, в которой Пакистан стремится сотрудничать с Россией, это "мир, безопасность и стабильность в Афганистане".

https://ria.ru/20240208/pakistan-1926053889.html

пакистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пакистан, россия, в мире