https://ria.ru/20240220/opros-1928520937.html

Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам

Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам - РИА Новости, 20.02.2024

Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам

Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:58

2024-02-20T17:58

2024-02-20T17:58

россия

подарки

общество

экономика

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год, новоселье или свадьбу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-площадкой "Мегамаркет"В исследовании участвовало более 1000 мужчин и женщины в возрасте 18-60 лет по всей России.Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что делают подарки из-за желания порадовать другого человека, а 56%— чтобы поблагодарить. При этом 77% выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. Наиболее популярный критерий выбора — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками, отмечается в сообщении.Среди женщин доля тех, кто получает подарки "часто", значительно выше, чем у мужчин. Женщины чаще испытывают положительные эмоции и от процесса дарения, уделяют больше внимания оформлению подарков, упаковывая их самостоятельно. Чуть более 30% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага.Аналитики отмечают, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок слышали: "Да не надо было", "Зачем?", "Лучше бы на себя потратил(а)", "У меня все есть". Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, подарки, общество, экономика