https://ria.ru/20240220/opros-1928520937.html
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам - РИА Новости, 20.02.2024
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам
Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:58
2024-02-20T17:58
2024-02-20T17:58
россия
подарки
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928522142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ef3efc34222a7a6875bb19ca1153ee0a.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год, новоселье или свадьбу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-площадкой "Мегамаркет"В исследовании участвовало более 1000 мужчин и женщины в возрасте 18-60 лет по всей России.Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что делают подарки из-за желания порадовать другого человека, а 56%— чтобы поблагодарить. При этом 77% выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. Наиболее популярный критерий выбора — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками, отмечается в сообщении.Среди женщин доля тех, кто получает подарки "часто", значительно выше, чем у мужчин. Женщины чаще испытывают положительные эмоции и от процесса дарения, уделяют больше внимания оформлению подарков, упаковывая их самостоятельно. Чуть более 30% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага.Аналитики отмечают, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок слышали: "Да не надо было", "Зачем?", "Лучше бы на себя потратил(а)", "У меня все есть". Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928522142_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_acdea437adeb9fa4ef9dec3e098d9108.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, подарки, общество, экономика
Россия, Подарки, Общество, Экономика
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год, новоселье или свадьбу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-площадкой "Мегамаркет"
В исследовании участвовало более 1000 мужчин и женщины в возрасте 18-60 лет по всей России.
Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что делают подарки из-за желания порадовать другого человека, а 56%— чтобы поблагодарить. При этом 77% выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. Наиболее популярный критерий выбора — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками, отмечается в сообщении.
Среди женщин доля тех, кто получает подарки "часто", значительно выше, чем у мужчин. Женщины чаще испытывают положительные эмоции и от процесса дарения, уделяют больше внимания оформлению подарков, упаковывая их самостоятельно. Чуть более 30% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага.
Аналитики отмечают, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок
слышали: "Да не надо было", "Зачем?", "Лучше бы на себя потратил(а)", "У меня все есть". Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков.