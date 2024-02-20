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Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам - РИА Новости, 20.02.2024
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17:58 20.02.2024
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Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам - РИА Новости, 20.02.2024
Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам
Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:58
2024-02-20T17:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год, новоселье или свадьбу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-площадкой "Мегамаркет"В исследовании участвовало более 1000 мужчин и женщины в возрасте 18-60 лет по всей России.Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что делают подарки из-за желания порадовать другого человека, а 56%— чтобы поблагодарить. При этом 77% выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. Наиболее популярный критерий выбора — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками, отмечается в сообщении.Среди женщин доля тех, кто получает подарки "часто", значительно выше, чем у мужчин. Женщины чаще испытывают положительные эмоции и от процесса дарения, уделяют больше внимания оформлению подарков, упаковывая их самостоятельно. Чуть более 30% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага.Аналитики отмечают, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок слышали: "Да не надо было", "Зачем?", "Лучше бы на себя потратил(а)", "У меня все есть". Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков.
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россия, подарки, общество, экономика
Россия, Подарки, Общество, Экономика

Опрос: 73% россиян покупают близким и друзьям подарки к праздникам

© iStock.com / Viorel KurnosovДевушка открывает коробку с подарком
Девушка открывает коробку с подарком - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© iStock.com / Viorel Kurnosov
Девушка открывает коробку с подарком
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для большинства россиян подарки являются обязательным атрибутом праздника: 76% опрошенных покупают их по определенному поводу — на день рождения, Новый год, новоселье или свадьбу, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-площадкой "Мегамаркет"
В исследовании участвовало более 1000 мужчин и женщины в возрасте 18-60 лет по всей России.
Согласно результатам опроса, 73% респондентов отметили, что делают подарки из-за желания порадовать другого человека, а 56%— чтобы поблагодарить. При этом 77% выбирают подарки самостоятельно, не советуясь с получателем. Наиболее популярный критерий выбора — польза, ее отметили 50% респондентов. Оригинальность и необычность мотивирует к покупке 26% опрошенных. Меньше всего пользуются спросом юмористические и нематериальные презенты, а также сделанные своими руками, отмечается в сообщении.
Среди женщин доля тех, кто получает подарки "часто", значительно выше, чем у мужчин. Женщины чаще испытывают положительные эмоции и от процесса дарения, уделяют больше внимания оформлению подарков, упаковывая их самостоятельно. Чуть более 30% опрошенных мужчин пользуются для этого услугами по упаковке, а 34% и вовсе отказываются от этого шага.
Аналитики отмечают, что 66% россиян хотя бы раз в ответ на подарок слышали: "Да не надо было", "Зачем?", "Лучше бы на себя потратил(а)", "У меня все есть". Большинство опрошенных отметили, что относятся к таким фразам с пониманием, однако 55% признались, что не знают, как правильно реагировать, когда близкие люди шутливо отказываются от подарков.
 
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