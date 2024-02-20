https://ria.ru/20240220/operatsiya-1928383768.html

СМИ назвали возможные сроки начала операции Израиля в Рафахе

СМИ назвали возможные сроки начала операции Израиля в Рафахе - РИА Новости, 20.02.2024

СМИ назвали возможные сроки начала операции Израиля в Рафахе

Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа, возможно, начнется в середине апреля после окончания священного для мусульман месяца... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:40

2024-02-20T09:40

2024-02-20T10:17

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Операция армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа, возможно, начнется в середине апреля после окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников."Потребуется много недель, прежде чем операция в Рафахе сможет начаться – возможно, (она начнется – ред.) лишь в середине апреля после того, как закончится священный для мусульман месяц Рамадан", - пишет портал.Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Позднее армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе. Число погибших в результате этих ударов достигло 100, более 230 человек пострадали, сообщал телеканал Al Mayadeen.

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа