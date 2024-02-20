https://ria.ru/20240220/oon-1928366579.html

Полянский осудил позицию США по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

Полянский осудил позицию США по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 20.02.2024

Полянский осудил позицию США по резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

США могут в четвертый раз с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем заблокировать проект резолюции СБ ООН с требованием прекратить огонь в секторе... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:41

2024-02-20T05:41

2024-02-20T09:01

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 20 фев — РИА Новости. США могут в четвертый раз с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем заблокировать проект резолюции СБ ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа, написал в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Двадцатого февраля в 10:00 (18:00 мск) в СБ ООН состоится голосование по представленному Алжиром проекту резолюции СБ с требованием немедленно прекратить огонь в Газе", — указал Полянский.Он напомнил, что США этот документ не устраивает и "они уже дали понять, что применят право вето". "Если это произойдет, то это будет уже четвертое вето американцев с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года", — отметил дипломат. По его словам, каждый подобный случай — это безусловный удар по репутации США в мире, прежде всего — на Ближнем Востоке. Ранее Алжир представил свой проект резолюции СБ ООН, в котором содержится требование немедленного гуманитарного прекращения огня. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США не поддерживают проведения голосования по этому проекту, и пообещала, что в случае, если он будет вынесен на голосование, "его не примут". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о блокаде сектора Газа. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 985, пострадали 68 883 человека, сообщало Министерство здравоохранения Газы. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240220/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240219/okkupatsiya-1928254149.html

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в мире, израиль, сша, россия, дмитрий полянский, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа