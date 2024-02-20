https://ria.ru/20240220/odeyala-1928528958.html

На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО

На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024

На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО

Предприниматель из города Абинска в Краснодарском крае Антон Яхно рассказал РИА Новости, что в феврале запустил производство антидроновых одеял для отправки в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:21

2024-02-20T17:21

2024-02-20T17:25

надежные люди

абинск

общество

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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Предприниматель из города Абинска в Краснодарском крае Антон Яхно рассказал РИА Новости, что в феврале запустил производство антидроновых одеял для отправки в зону специальной военной операции. Яхно владеет юридической компаний и с самого начала СВО занимается сбором гумпомощи. Так, его семья разводит пчел, поэтому они сразу начали отправлять мед военным. Предприниматель также закупает различную технику на фронт. По словам собеседника агентства, из заявок бойцов он всегда выбирает "что-то самое необычное". Например, однажды отправил видеорегистратор на танк. В декабре прошлого года Яхно встретился с участником СВО, который поблагодарил за гумгрузы, но рассказал, что сейчас самой главной помощью является защита от беспилотников, в том числе антидроновые одеяла. Бизнесмен решил заняться их изготовлением, но сначала посетил похожие производства, чтобы перенять опыт и усовершенствовать изделие. "Ночью на дрон цепляют тепловизор, который реагирует на любое движение тепла. А благодаря этому одеялу то тепло, которое отражает человек, не будет видно в тепловизоре. Мы провели эксперимент – под нашим одеялом тепловизор не фиксировал тепло человека больше двух часов, кроме того оно вообще не пропускает воду… Обратились к жительнице Абинска, которая имеет свой цех для ремонта одежды. Женщина согласилась помогать, у нее на СВО недавно ушел добровольцем сын. Еще у нас работают два закройщика. Все мастера берут за свой труд оплату ниже рыночной стоимости", - рассказал Яхно. Он уточнил, что несколько тестовых одеял были произведены две недели назад, а затем изделия запустили в производство и передали первую партию в зону СВО в минувший четверг. По словам Яхно, на данный момент изготовлено 65 одеял, из них отправлено уже 14 штук. В этот четверг на фронт передадут новую партию – свыше 40 одеял. Производство было начато за счет личных средств предпринимателя, но теперь подключаются и другие местные бизнесмены, а также местные жители. Неравнодушные граждане выкупают одеяла, которые отправляют бойцам уже от своего имени. "Думаем о расширении, на данный момент можем сделать 15 одеял в день. Планирую выйти на объём - примерно 40 одеял в день. Мы уже подыскали помещение", - комментирует Яхно, отмечая большое количество заявок от участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html

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абинск, общество