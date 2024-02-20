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На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024
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17:21 20.02.2024 (обновлено: 17:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/odeyala-1928528958.html
На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО
На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024
На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО
Предприниматель из города Абинска в Краснодарском крае Антон Яхно рассказал РИА Новости, что в феврале запустил производство антидроновых одеял для отправки в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:21
2024-02-20T17:25
надежные люди
абинск
общество
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КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Предприниматель из города Абинска в Краснодарском крае Антон Яхно рассказал РИА Новости, что в феврале запустил производство антидроновых одеял для отправки в зону специальной военной операции. Яхно владеет юридической компаний и с самого начала СВО занимается сбором гумпомощи. Так, его семья разводит пчел, поэтому они сразу начали отправлять мед военным. Предприниматель также закупает различную технику на фронт. По словам собеседника агентства, из заявок бойцов он всегда выбирает "что-то самое необычное". Например, однажды отправил видеорегистратор на танк. В декабре прошлого года Яхно встретился с участником СВО, который поблагодарил за гумгрузы, но рассказал, что сейчас самой главной помощью является защита от беспилотников, в том числе антидроновые одеяла. Бизнесмен решил заняться их изготовлением, но сначала посетил похожие производства, чтобы перенять опыт и усовершенствовать изделие. "Ночью на дрон цепляют тепловизор, который реагирует на любое движение тепла. А благодаря этому одеялу то тепло, которое отражает человек, не будет видно в тепловизоре. Мы провели эксперимент – под нашим одеялом тепловизор не фиксировал тепло человека больше двух часов, кроме того оно вообще не пропускает воду… Обратились к жительнице Абинска, которая имеет свой цех для ремонта одежды. Женщина согласилась помогать, у нее на СВО недавно ушел добровольцем сын. Еще у нас работают два закройщика. Все мастера берут за свой труд оплату ниже рыночной стоимости", - рассказал Яхно. Он уточнил, что несколько тестовых одеял были произведены две недели назад, а затем изделия запустили в производство и передали первую партию в зону СВО в минувший четверг. По словам Яхно, на данный момент изготовлено 65 одеял, из них отправлено уже 14 штук. В этот четверг на фронт передадут новую партию – свыше 40 одеял. Производство было начато за счет личных средств предпринимателя, но теперь подключаются и другие местные бизнесмены, а также местные жители. Неравнодушные граждане выкупают одеяла, которые отправляют бойцам уже от своего имени. "Думаем о расширении, на данный момент можем сделать 15 одеял в день. Планирую выйти на объём - примерно 40 одеял в день. Мы уже подыскали помещение", - комментирует Яхно, отмечая большое количество заявок от участников СВО и их семей.
https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html
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абинск, общество
Надежные люди, Абинск, Общество
На Кубани бизнесмен запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО

Бизнесмен из Абинска запустил производство антидроновых одеял для бойцов СВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае
Производство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 фев – РИА Новости. Предприниматель из города Абинска в Краснодарском крае Антон Яхно рассказал РИА Новости, что в феврале запустил производство антидроновых одеял для отправки в зону специальной военной операции.
Яхно владеет юридической компаний и с самого начала СВО занимается сбором гумпомощи. Так, его семья разводит пчел, поэтому они сразу начали отправлять мед военным. Предприниматель также закупает различную технику на фронт. По словам собеседника агентства, из заявок бойцов он всегда выбирает "что-то самое необычное". Например, однажды отправил видеорегистратор на танк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПредприниматель Антон Яхно на производстве антидроновых одеял в Краснодарском крае
Предприниматель Антон Яхно на производстве антидроновых одеял в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Предприниматель Антон Яхно на производстве антидроновых одеял в Краснодарском крае
В декабре прошлого года Яхно встретился с участником СВО, который поблагодарил за гумгрузы, но рассказал, что сейчас самой главной помощью является защита от беспилотников, в том числе антидроновые одеяла. Бизнесмен решил заняться их изготовлением, но сначала посетил похожие производства, чтобы перенять опыт и усовершенствовать изделие.
"Ночью на дрон цепляют тепловизор, который реагирует на любое движение тепла. А благодаря этому одеялу то тепло, которое отражает человек, не будет видно в тепловизоре. Мы провели эксперимент – под нашим одеялом тепловизор не фиксировал тепло человека больше двух часов, кроме того оно вообще не пропускает воду… Обратились к жительнице Абинска, которая имеет свой цех для ремонта одежды. Женщина согласилась помогать, у нее на СВО недавно ушел добровольцем сын. Еще у нас работают два закройщика. Все мастера берут за свой труд оплату ниже рыночной стоимости", - рассказал Яхно.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае
Производство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Производство антидроновых одеял для СВО в Краснодарском крае
Он уточнил, что несколько тестовых одеял были произведены две недели назад, а затем изделия запустили в производство и передали первую партию в зону СВО в минувший четверг. По словам Яхно, на данный момент изготовлено 65 одеял, из них отправлено уже 14 штук. В этот четверг на фронт передадут новую партию – свыше 40 одеял. Производство было начато за счет личных средств предпринимателя, но теперь подключаются и другие местные бизнесмены, а также местные жители. Неравнодушные граждане выкупают одеяла, которые отправляют бойцам уже от своего имени.
"Думаем о расширении, на данный момент можем сделать 15 одеял в день. Планирую выйти на объём - примерно 40 одеял в день. Мы уже подыскали помещение", - комментирует Яхно, отмечая большое количество заявок от участников СВО и их семей.
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