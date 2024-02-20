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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 22.50 выпустили по Горловке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:10
2024-02-20T23:10
2024-02-20T23:10
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.50 выпустили по Горловке три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Горловке