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ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 20.02.2024 (обновлено: 15:08 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928477780.html
ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке, есть пострадавшие - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке, есть пострадавшие
Украинские войска при повторном обстреле Донецка ударили по зданию библиотеки, есть пострадавшие, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:39
2024-02-20T15:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска при повторном обстреле Донецка ударили по зданию библиотеки, есть пострадавшие, сообщил корреспондент РИА Новости.Снаряд попал в Центральную городскую библиотеку имени Крупской в Ворошиловском районе. На месте происшествия работают специальные службы. По словам очевидцев, пострадали как минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов.По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 14:10 выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из РСЗО, предположительно HIMARS.Ранее во вторник при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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Кадры с места ударов по Донецку
Кадры с места ударов по Донецку
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк, Происшествия
ВСУ нанесли удар по библиотеке в Донецке, есть пострадавшие

Украинский снаряд попал в библиотеку в Донецке, пострадали 4 человека

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Украинские войска при повторном обстреле Донецка ударили по зданию библиотеки, есть пострадавшие, сообщил корреспондент РИА Новости.
Снаряд попал в Центральную городскую библиотеку имени Крупской в Ворошиловском районе. На месте происшествия работают специальные службы. По словам очевидцев, пострадали как минимум четыре человека, одного доставали из-под завалов.
По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 14:10 выпустили два снаряда по Ворошиловскому району из РСЗО, предположительно HIMARS.
Ранее во вторник при ударе ВСУ по Киевскому району Донецка погибла женщина 1955 года рождения, пять человек пострадали. Еще одна девушка 1988 года рождения получила ранения в Куйбышевском районе города.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкПроисшествия
 
 
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