https://ria.ru/20240220/obstrel-1928473060.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами - РИА Новости, 20.02.2024

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами

Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:26

2024-02-20T14:26

2024-02-20T14:41

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

донецк

происшествия

сцкк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c850be47bbf8422817f8881b15dc045e.jpg

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 14.10 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, сцкк