Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 20.02.2024 (обновлено: 14:41 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928473060.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами
Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:26
2024-02-20T14:41
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
донецк
происшествия
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c850be47bbf8422817f8881b15dc045e.jpg
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 14.10 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661093_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9841305b1875698e451cb3c937cc8cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 4 ракеты

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 14.10 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллеристы Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
"Они приготовились наступать". Чего опасаются на фронте
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала