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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами - РИА Новости, 20.02.2024
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами
Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:26
2024-02-20T14:26
2024-02-20T14:41
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили две ракеты из РСЗО по центру Донецка и еще две по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.10 - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено две ракеты из РСЗО; 14.10 - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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макеевка, донецкая народная республика, донецк, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк ракетами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 4 ракеты