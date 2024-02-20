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Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 20.02.2024 (обновлено: 14:15 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928445937.html
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла - РИА Новости, 20.02.2024
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла
В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:28
2024-02-20T14:15
донецк
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.&quot;В результате варварского обстрела Киевского района погибла женщина 1955 года рождения&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, в Киевском районе, по предварительным данным, ранены пять человек, в Куйбышевском — пострадала девушка 1988 года рождения.Как сообщал корреспондент РИА Новости, украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу в центре Донецка, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Погибшая, по всей видимости, переходила дорогу — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, выпустив в общей сложности 31 снаряд. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла

Мэр Кулемзин: число пострадавших при обстреле Донецка выросло до шести

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«

"В результате варварского обстрела Киевского района погибла женщина 1955 года рождения", — говорится в публикации.

Кроме того, в Киевском районе, по предварительным данным, ранены пять человек, в Куйбышевском — пострадала девушка 1988 года рождения.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу в центре Донецка, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Погибшая, по всей видимости, переходила дорогу — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, выпустив в общей сложности 31 снаряд. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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