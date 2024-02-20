https://ria.ru/20240220/obstrel-1928445937.html
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла - РИА Новости, 20.02.2024
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла
В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:28
2024-02-20T13:28
2024-02-20T14:15
донецк
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате варварского обстрела Киевского района погибла женщина 1955 года рождения", — говорится в публикации.Кроме того, в Киевском районе, по предварительным данным, ранены пять человек, в Куйбышевском — пострадала девушка 1988 года рождения.Как сообщал корреспондент РИА Новости, украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу в центре Донецка, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Погибшая, по всей видимости, переходила дорогу — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, выпустив в общей сложности 31 снаряд. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
2024-02-20T13:28
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Донецк, Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла
Мэр Кулемзин: число пострадавших при обстреле Донецка выросло до шести