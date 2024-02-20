https://ria.ru/20240220/obstrel-1928445937.html

Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла

Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла - РИА Новости, 20.02.2024

Число раненных при обстреле Донецка выросло до шести, одна женщина погибла

В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:28

2024-02-20T13:28

2024-02-20T14:15

донецк

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. В Донецке одна женщина погибла, шесть мирных жителей получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате варварского обстрела Киевского района погибла женщина 1955 года рождения", — говорится в публикации.Кроме того, в Киевском районе, по предварительным данным, ранены пять человек, в Куйбышевском — пострадала девушка 1988 года рождения.Как сообщал корреспондент РИА Новости, украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу в центре Донецка, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Погибшая, по всей видимости, переходила дорогу — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ применили реактивную артиллерию калибра 122 миллиметра и ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, выпустив в общей сложности 31 снаряд. Повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, в том числе административное здание, детский сад, магазины и торговые точки.

https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка Кадры с места обстрела Киевского района Донецка 2024-02-20T13:28 true PT1M04S

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия