https://ria.ru/20240220/obstrel-1928432881.html
Женщина погибла при обстреле Донецка
Женщина погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.02.2024
Женщина погибла при обстреле Донецка
Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:49
2024-02-20T12:49
2024-02-20T13:42
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Тело погибшей лежит на проезжей части, его накрыли термоодеялом. По всей видимости, она погибла, когда переходила дорогу, — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову. Раненых забрали медики. "Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали", — рассказала очевидец по имени Нина. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавших пятеро. Всем им оказывают медицинскую помощь.По данным Министерства информации ДНР, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в 11:10 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар пришелся на пересечение проспекта Панфилова и Университетской улицы, там повреждены административные здания.
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
2024-02-20T12:49
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донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Женщина погибла при обстреле Донецка
При обстреле центра Донецка погибла женщина, четыре человека пострадали
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу, где несколько магазинов и большой транспортный поток.
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Тело погибшей лежит на проезжей части, его накрыли термоодеялом. По всей видимости, она погибла, когда переходила дорогу, — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.
"Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали", — рассказала очевидец по имени Нина.
Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил
, что пострадавших пятеро. Всем им оказывают медицинскую помощь.
По данным Министерства информации ДНР, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в 11:10 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар пришелся на пересечение проспекта Панфилова и Университетской улицы, там повреждены административные здания.
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