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Женщина погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 20.02.2024 (обновлено: 13:42 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928432881.html
Женщина погибла при обстреле Донецка
Женщина погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.02.2024
Женщина погибла при обстреле Донецка
Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:49
2024-02-20T13:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Тело погибшей лежит на проезжей части, его накрыли термоодеялом. По всей видимости, она погибла, когда переходила дорогу, — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову. Раненых забрали медики. "Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали", — рассказала очевидец по имени Нина. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавших пятеро. Всем им оказывают медицинскую помощь.По данным Министерства информации ДНР, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в 11:10 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар пришелся на пересечение проспекта Панфилова и Университетской улицы, там повреждены административные здания.
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
Кадры с места обстрела Киевского района Донецка
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донецкая народная республика, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия
Женщина погибла при обстреле Донецка

При обстреле центра Донецка погибла женщина, четыре человека пострадали

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу, где несколько магазинов и большой транспортный поток.
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Тело погибшей лежит на проезжей части, его накрыли термоодеялом. По всей видимости, она погибла, когда переходила дорогу, — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову.
Раненых забрали медики.
"Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали", — рассказала очевидец по имени Нина.
Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавших пятеро. Всем им оказывают медицинскую помощь.
По данным Министерства информации ДНР, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в 11:10 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар пришелся на пересечение проспекта Панфилова и Университетской улицы, там повреждены административные здания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествия
 
 
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