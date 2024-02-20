https://ria.ru/20240220/obstrel-1928432881.html

Женщина погибла при обстреле Донецка

Женщина погибла при обстреле Донецка - РИА Новости, 20.02.2024

Женщина погибла при обстреле Донецка

Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:49

2024-02-20T12:49

2024-02-20T13:42

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Жертвой обстрела центра Донецка стала мирная жительница, еще четыре человека получили ранения, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по оживленному кварталу, где несколько магазинов и большой транспортный поток. Тело погибшей лежит на проезжей части, его накрыли термоодеялом. По всей видимости, она погибла, когда переходила дорогу, — снаряд прилетел на перекресток и осколок попал ей в голову. Раненых забрали медики. "Был один сильный прилет, такого еще в нашем районе не было, аж стены и окна задрожали", — рассказала очевидец по имени Нина. Позже глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что пострадавших пятеро. Всем им оказывают медицинскую помощь.По данным Министерства информации ДНР, украинские войска обстреляли Киевский район Донецка в 11:10 снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что удар пришелся на пересечение проспекта Панфилова и Университетской улицы, там повреждены административные здания.

https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, донецк, происшествия