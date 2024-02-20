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При обстреле Донецка повредило административные здания - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928422741.html
При обстреле Донецка повредило административные здания
При обстреле Донецка повредило административные здания - РИА Новости, 20.02.2024
При обстреле Донецка повредило административные здания
Административные здания повреждены в результате обстрела украинскими силами Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:15
2024-02-20T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Административные здания повреждены в результате обстрела украинскими силами Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате варварского обстрела со стороны укронацистов Киевского района на пересечении пр. Панфилова и ул. Университетской повреждены административные здания. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кулемзин. Ранее мининформации ДНР сообщило, что предварительно четыре человека пострадали при обстреле указанного района. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка повредило административные здания

Кулемзин сообщил о повреждении административных зданий после обстрела Донецка

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка
Последствия обстрела Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Административные здания повреждены в результате обстрела украинскими силами Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате варварского обстрела со стороны укронацистов Киевского района на пересечении пр. Панфилова и ул. Университетской повреждены административные здания. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кулемзин.
Ранее мининформации ДНР сообщило, что предварительно четыре человека пострадали при обстреле указанного района.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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