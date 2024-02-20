https://ria.ru/20240220/obstrel-1928422741.html

При обстреле Донецка повредило административные здания

При обстреле Донецка повредило административные здания - РИА Новости, 20.02.2024

При обстреле Донецка повредило административные здания

Административные здания повреждены в результате обстрела украинскими силами Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:15

2024-02-20T12:15

2024-02-20T12:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Административные здания повреждены в результате обстрела украинскими силами Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительным данным, в результате варварского обстрела со стороны укронацистов Киевского района на пересечении пр. Панфилова и ул. Университетской повреждены административные здания. Информация о пострадавших уточняется", - написал Кулемзин. Ранее мининформации ДНР сообщило, что предварительно четыре человека пострадали при обстреле указанного района. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240220/obstrely-1928360316.html

донецк

донецкая народная республика

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