https://ria.ru/20240220/obstrel-1928414031.html
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2024
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:44
2024-02-20T11:44
2024-02-20T11:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР."Представительством ДНР в СЦКК в 11.10 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций вооруженных формирований Украины в Карловке. По предварительным данным, ранены четыре человека", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, ВСУ с 02.40 по 10.05 выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
Мининформации: при обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека