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При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 20.02.2024 (обновлено: 11:55 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obstrel-1928414031.html
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2024
При обстреле Донецка пострадали четыре человека
Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:44
2024-02-20T11:55
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР."Представительством ДНР в СЦКК в 11.10 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций вооруженных формирований Украины в Карловке. По предварительным данным, ранены четыре человека", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, ВСУ с 02.40 по 10.05 выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Донецка пострадали четыре человека

Мининформации: при обстреле Киевского района Донецка пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР.
"Представительством ДНР в СЦКК в 11.10 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций вооруженных формирований Украины в Карловке. По предварительным данным, ранены четыре человека", - говорится в Telegram-канале министерства.
Кроме того, ВСУ с 02.40 по 10.05 выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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