https://ria.ru/20240220/obstrel-1928414031.html

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

При обстреле Донецка пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.02.2024

При обстреле Донецка пострадали четыре человека

Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:44

2024-02-20T11:44

2024-02-20T11:55

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Четыре человека, по предварительной информации, ранены при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает Мининформации ДНР."Представительством ДНР в СЦКК в 11.10 зафиксирован обстрел Киевского района Донецка с позиций вооруженных формирований Украины в Карловке. По предварительным данным, ранены четыре человека", - говорится в Telegram-канале министерства.Кроме того, ВСУ с 02.40 по 10.05 выпустили еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, происшествия