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В Волгоградской области упал неизвестный объект - РИА Новости, 20.02.2024
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10:52 20.02.2024 (обновлено: 12:39 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/obekt-1928399557.html
В Волгоградской области упал неизвестный объект
В Волгоградской области упал неизвестный объект - РИА Новости, 20.02.2024
В Волгоградской области упал неизвестный объект
Пострадавших и разрушений нет при падении неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:52
2024-02-20T12:39
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов. Ранее в соцсетях появились снимки обломков неизвестного объекта, обнаруженных в поле возле села Вязовка Еланского района. "Упал (объект – ред.) в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений", - сказал Литвинов. Что за объект упал, глава района не пояснил.
https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области упал неизвестный объект

В поле возле волгоградского села Вязовка упал неизвестный объект

Обломки неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области
Обломки неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области
Обломки неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов.
Ранее в соцсетях появились снимки обломков неизвестного объекта, обнаруженных в поле возле села Вязовка Еланского района.
"Упал (объект – ред.) в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений", - сказал Литвинов.
Что за объект упал, глава района не пояснил.
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