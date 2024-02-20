https://ria.ru/20240220/obekt-1928399557.html

В Волгоградской области упал неизвестный объект

В Волгоградской области упал неизвестный объект - РИА Новости, 20.02.2024

В Волгоградской области упал неизвестный объект

Пострадавших и разрушений нет при падении неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:52

2024-02-20T10:52

2024-02-20T12:39

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 20 фев – РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет при падении неизвестного объекта в Еланском районе Волгоградской области, сообщил РИА Новости глава района Дмитрий Литвинов. Ранее в соцсетях появились снимки обломков неизвестного объекта, обнаруженных в поле возле села Вязовка Еланского района. "Упал (объект – ред.) в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет. Поле очень удалено от поселений", - сказал Литвинов. Что за объект упал, глава района не пояснил.

https://ria.ru/20240203/bespilotniki-1925164942.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область