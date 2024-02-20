https://ria.ru/20240220/neft-1928480991.html

Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата

Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата - РИА Новости, 20.02.2024

Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата

Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:48

2024-02-20T14:48

2024-02-20T14:48

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николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн - ред.) нефть, газ - 667 (миллиардов кубометров - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)