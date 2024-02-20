https://ria.ru/20240220/neft-1928480991.html
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:48
2024-02-20T14:48
2024-02-20T14:48
выставка-форум "россия"
экономика
цены на нефть
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:242:2782:1807_1920x0_80_0_0_113e9a14086f7dc85b2316ca2873d1c6.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн - ред.) нефть, газ - 667 (миллиардов кубометров - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_ad35c05096a9f2873b88b1c480715d40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Цены на нефть, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Шульгинов: Россия в 2024 году планирует добыть 523 млн тонн нефти и конденсата