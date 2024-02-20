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Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата - РИА Новости, 20.02.2024
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14:48 20.02.2024
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Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:48
2024-02-20T14:48
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цены на нефть
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николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн - ред.) нефть, газ - 667 (миллиардов кубометров - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.
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экономика, цены на нефть, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Выставка-форум "Россия", Экономика, Цены на нефть, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата

Шульгинов: Россия в 2024 году планирует добыть 523 млн тонн нефти и конденсата

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Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Предварительный план добычи нефти и конденсата в России на 2024 год составляет 523 миллиона тонн, газа - 667 миллиардов кубометров, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Предварительно ‐ 523 (миллиона тонн - ред.) нефть, газ - 667 (миллиардов кубометров - ред.)", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предварительных прогнозах по добыче нефти и газа в 2024 году.
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