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Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти - РИА Новости, 20.02.2024
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14:35 20.02.2024 (обновлено: 14:36 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/neft-1928475736.html
Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти
Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти - РИА Новости, 20.02.2024
Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти
Россия в 2023 году увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%, нефтепродуктов - до 84%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:35
2024-02-20T14:36
выставка-форум "россия"
экономика
россия
балтийское море
восточная сибирь
александр новак
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%, нефтепродуктов - до 84%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной им на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "После введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов был переориентирован на новые рынки", - говорится в презентации. Согласно представленным данным, доля экспорта нефти из РФ в дружественные страны в 2021 году составляла 40%, а в 2023 году она выросла до 86%. Доля же этих стран в российском экспорте нефтепродуктов выросла с 30% в 2021 году до 84% в 2023 году. В презентации также указывается, что "значительного прироста уровня добычи нефти за последние 20-25 лет удалось обеспечить благодаря мерам поддержки государства". В частности, за счет поддержки разработки шельфовых месторождений Охотского, Печорского и Балтийского морей добыча на шельфе РФ в 2023 году увеличилась до 24 миллионов тонн с 1,7 миллиона в 2003 году. А добыча в Восточной Сибири за счет поддержки разработки месторождений выросла за 20 лет с 0,5 миллиона тонн до 54 миллионов тонн в год. Кроме того, отмечается, что ежегодно инвестиции в нефтяную отрасль составляют около 2 триллионов рублей.
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экономика, россия, балтийское море, восточная сибирь, александр новак, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Балтийское море, Восточная Сибирь, Александр Новак, Выставка-форум "Россия"
Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти

Новак: РФ увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%, нефтепродуктов - до 84%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной им на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия".
"После введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов был переориентирован на новые рынки", - говорится в презентации.
Согласно представленным данным, доля экспорта нефти из РФ в дружественные страны в 2021 году составляла 40%, а в 2023 году она выросла до 86%. Доля же этих стран в российском экспорте нефтепродуктов выросла с 30% в 2021 году до 84% в 2023 году.
В презентации также указывается, что "значительного прироста уровня добычи нефти за последние 20-25 лет удалось обеспечить благодаря мерам поддержки государства".
В частности, за счет поддержки разработки шельфовых месторождений Охотского, Печорского и Балтийского морей добыча на шельфе РФ в 2023 году увеличилась до 24 миллионов тонн с 1,7 миллиона в 2003 году. А добыча в Восточной Сибири за счет поддержки разработки месторождений выросла за 20 лет с 0,5 миллиона тонн до 54 миллионов тонн в год.
Кроме того, отмечается, что ежегодно инвестиции в нефтяную отрасль составляют около 2 триллионов рублей.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияБалтийское мореВосточная СибирьАлександр НовакВыставка-форум "Россия"
 
 
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