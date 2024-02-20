https://ria.ru/20240220/neft-1928475736.html

Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти

Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти - РИА Новости, 20.02.2024

Новак рассказал об увеличении российской доли экспорта нефти

Россия в 2023 году увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%, нефтепродуктов - до 84%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:35

2024-02-20T14:35

2024-02-20T14:36

выставка-форум "россия"

экономика

россия

балтийское море

восточная сибирь

александр новак

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила долю экспорта нефти в дружественные страны до 86%, нефтепродуктов - до 84%, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака, представленной им на Дне энергетики в рамках выставки-форума "Россия". "После введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов был переориентирован на новые рынки", - говорится в презентации. Согласно представленным данным, доля экспорта нефти из РФ в дружественные страны в 2021 году составляла 40%, а в 2023 году она выросла до 86%. Доля же этих стран в российском экспорте нефтепродуктов выросла с 30% в 2021 году до 84% в 2023 году. В презентации также указывается, что "значительного прироста уровня добычи нефти за последние 20-25 лет удалось обеспечить благодаря мерам поддержки государства". В частности, за счет поддержки разработки шельфовых месторождений Охотского, Печорского и Балтийского морей добыча на шельфе РФ в 2023 году увеличилась до 24 миллионов тонн с 1,7 миллиона в 2003 году. А добыча в Восточной Сибири за счет поддержки разработки месторождений выросла за 20 лет с 0,5 миллиона тонн до 54 миллионов тонн в год. Кроме того, отмечается, что ежегодно инвестиции в нефтяную отрасль составляют около 2 триллионов рублей.

https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html

россия

балтийское море

восточная сибирь

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экономика, россия, балтийское море, восточная сибирь, александр новак, выставка-форум "россия"