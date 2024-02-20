https://ria.ru/20240220/neft-1928311705.html

Индийское кино: российская "санкционка" растеклась по всей Европе

Индийское кино: российская "санкционка" растеклась по всей Европе - РИА Новости, 20.02.2024

Индийское кино: российская "санкционка" растеклась по всей Европе

В ЕС продолжают охотно покупать российскую нефть, которую сами себе запретили. Москва резко нарастила поставки в Индию, а Европа сразу же кратно увеличила... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:00

2024-02-20T08:02

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Елена Савельева. В ЕС продолжают охотно покупать российскую нефть, которую сами себе запретили. Москва резко нарастила поставки в Индию, а Европа сразу же кратно увеличила оттуда импорт. О происхождении топлива предпочитают не упоминать. В "индийском" списке — порядка 20 западных государств, в том числе Британия.Опять за староеВ Лондоне утверждают, что импорт из России полностью прекратился. Однако в Greenpeace выяснили: только с января по июль 2022-го в страну ввезли "санкционки" на 275 миллионов долларов.Об этом писали и в Sunday Times. Танкеры приходили из Нидерландов, Германии, Бельгии, Польши, но нефть была российской. Формально законы не нарушались: в Британии импортером считают страну-отправителя, а не производителя. Это вызвало деланое возмущение в парламенте: лазейку потребовали срочно закрыть и остановить приток углеводородов "с неправильной маркировкой".Однако от эффективной схемы не отказались, а параллельно освоили еще один канал — из Индии. Покупать продукцию крупнейшего в мире Джамнагарского нефтеперерабатывающего завода на западном побережье Индии британцы принялись сразу же после введения эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Потом прибавили два других НПЗ — Вадинар и Нью-Мангалор.С тех пор ничего не изменилось. Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, по-прежнему поступают в страну, указывает BBC со ссылкой на отчеты отраслевых аналитических агентств."Набивают сундук"Официальный Лондон стоит на своем: с момента вступления санкций в силу "не было импорта российской нефти и нефтепродуктов". Удобное законодательство менять не планируют, и сырая нефть из России после переработки в Индии превращается в "индийскую".В результате Москва увеличивает нефтяные доходы, направляемые в военный бюджет, возмущаются в Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).По данным международной неправительственной организации Global Witness, в 2023-м Великобритания импортировала около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов из российского сырья. В основном (4,6 миллиона) — топливо для реактивных двигателей.Этот канал освоила и Германия. По сведениям Федерального статистического управления ФРГ, поставки нефтепродуктов из Индии в январе — июле 2023-го выросли в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Закупают преимущественно газойль, необходимый для производства дизельного топлива. В 2022-м на это потратили 451 миллион евро — на 1100 процентов больше, чем годом ранее.Столь мощный скачок произошел после того, как Индия, получив существенные скидки, резко увеличила закупки российской нефти — до 40 процентов всего импорта (раньше было два процента).Основные бенефициары схемы — крупные индийские нефтедобытчики и НПЗ. Выгоду извлекают и российские инвесторы. Так, 49 процентов акций второго по величине НПЗ страны Nayara Energy принадлежит "Роснефти".Комментируя эти данные, в Минэкономики ФРГ повторили: "Российскую нефть Европа не импортирует".Зато в 2023-м порядка 20 из 27 стран ЕС покупали нефтепродукты в Индии. В лидерах — Нидерланды (24 процента "индийского импорта"), Франция (23), Румыния (12), Италия и Испания (по 11).Подрывают санкцииВ Индию из России поступает в среднем 1,75 миллиона баррелей сырой нефти в день, сообщает Kpler. В 2022-м было на 140 процентов меньше.Экспорт нефтепродуктов в ЕС из Индии вырос на 115 процентов — со 111 тысяч баррелей в день до 231. Это самый высокий показатель за семь лет и, возможно, за всю историю, отмечают в Kpler."Европа готова платить за эти поставки, поскольку отчаянно нуждается в запрещенной российской продукции. Потребителям по-прежнему необходимы бензин, дизельное топливо и керосин", — указывает Independent.Все это демонстрирует низкую эффективность санкций. Российские нефть и нефтепродукты невозможно вывести с глобального рынка. Это привело бы к резкому росту цен, а второго энергокризиса в Европе явно не хотят.

https://ria.ru/20240208/indiya-1926243769.html

https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

https://ria.ru/20240208/sanktsii-1926165822.html

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экономика, цены на нефть, индия, европа, великобритания, greenpeace, global witness, kpler