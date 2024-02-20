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В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
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11:39 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/nato-1928412903.html
В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО
В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО
Правящая фракция венгерского парламента Фидес внесла в национальное собрание предложение ратифицировать членство Швеции в НАТО на первом заседании весенней... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:39
2024-02-20T11:39
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Правящая фракция венгерского парламента Фидес внесла в национальное собрание предложение ратифицировать членство Швеции в НАТО на первом заседании весенней сессии 26 февраля, сообщил лидер фракции Мате Кочиш. "Прошу господина спикера, чтобы на первом заседании весенней парламентской сессии 2024 года 26 февраля в повестке дня фигурировало окончательное голосование по законопроекту о присоединении Шведского королевства к Североатлантическому альянсу", - говорится в тексте документа, опубликованного Кочишем в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу заявил, что Будапешт и Стокгольм "сделали важные шаги" для урегулирования разногласий и все идет к тому, что в начале весенней сессии венгерского парламента, которая стартует 26 февраля, депутаты одобрят шведскую заявку в НАТО. Орбан в конце января пригласил шведского коллегу в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит шведского премьера в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он посещал. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html
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в мире, венгрия, швеция, финляндия, виктор орбан, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Финляндия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, НАТО
В парламенте Венгрии предложили ратифицировать членство Швеции в НАТО

В парламенте Венгрии предложили ратифицировать прием Швеции в НАТО 26 февраля

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 фев - РИА Новости. Правящая фракция венгерского парламента Фидес внесла в национальное собрание предложение ратифицировать членство Швеции в НАТО на первом заседании весенней сессии 26 февраля, сообщил лидер фракции Мате Кочиш.
"Прошу господина спикера, чтобы на первом заседании весенней парламентской сессии 2024 года 26 февраля в повестке дня фигурировало окончательное голосование по законопроекту о присоединении Шведского королевства к Североатлантическому альянсу", - говорится в тексте документа, опубликованного Кочишем в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО
16 февраля, 20:04
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу заявил, что Будапешт и Стокгольм "сделали важные шаги" для урегулирования разногласий и все идет к тому, что в начале весенней сессии венгерского парламента, которая стартует 26 февраля, депутаты одобрят шведскую заявку в НАТО.
Орбан в конце января пригласил шведского коллегу в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит шведского премьера в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он посещал.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ
16 февраля, 10:59
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В НАТО не верят заявлениям о планах России атаковать альянс, пишут СМИ
16 февраля, 09:57
 
В миреВенгрияШвецияФинляндияВиктор ОрбанПетер СийяртоНАТО
 
 
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