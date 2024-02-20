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В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
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11:25 20.02.2024 (обновлено: 12:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО будут втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию, все это будет по сценарию Украины. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:25
2024-02-20T12:28
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
молдавия
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО будут втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию, все это будет по сценарию Украины. Во вторник Лукашенко проводит совещание с с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. "Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, Белоруссия фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. "Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику. "Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий", - сказал он. Президент обратил внимание, что и Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
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белоруссия
молдавия
грузия
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, молдавия, грузия, сербия, босния и герцеговина
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, Молдавия, Грузия, Сербия, Босния и Герцеговина
В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко

Лукашенко: Молдавию, Грузию, Сербию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО будут втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию, все это будет по сценарию Украины.
Во вторник Лукашенко проводит совещание с с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
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"Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, Белоруссия фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения.
"Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", - сказал президент Белоруссии.
Лукашенко напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику. "Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий", - сказал он. Президент обратил внимание, что и Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОМолдавияГрузияСербияБосния и Герцеговина
 
 
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