https://ria.ru/20240220/nato-1928408601.html

В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко

В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024

В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО будут втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию, все это будет по сценарию Украины. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:25

2024-02-20T11:25

2024-02-20T12:28

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белоруссия

александр лукашенко

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босния и герцеговина

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО будут втягивать Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию, все это будет по сценарию Украины. Во вторник Лукашенко проводит совещание с с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. "Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции - это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, Белоруссия фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. "Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", - сказал президент Белоруссии.Лукашенко напомнил, чем закончились игры с украинскими лидерами в "партнерскую" политику. "Формированием прослойки агентов перемен для последующей смены военно-политической ориентации на прозападную. И войной. Сейчас с Украиной так же играют. Туманная перспектива членства в блоке успешно используется западными кураторами для мотивации и подталкивания киевской власти к продолжению боевых действий", - сказал он. Президент обратил внимание, что и Белоруссию хотят всеми правдами и неправдами втянуть в этот конфликт.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240210/nato-1926563393.html

белоруссия

молдавия

грузия

сербия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, молдавия, грузия, сербия, босния и герцеговина