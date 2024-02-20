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Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 20.02.2024 (обновлено: 17:10 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе - РИА Новости, 20.02.2024
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:10
2024-02-20T17:10
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
грузия
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в надзорном ведомстве.Суд установил, что в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину и из корыстных побуждений подписал контракт с ВСУ. Он прошел обучение, получил должность стрелка в войсковой части 3449 и был переправлен в Мариуполь.Первого апреля 2022 года подсудимый, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме по улице Цибулько из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить.Кроме того, 14 апреля Гацарелия, находясь на боевой позиции по улице Федорова, бросил в группу российских военных две боевые гранаты, создав "реальную угрозу их жизни и здоровью".Гражданина Грузии задержали и предъявили обвинения по статьям УК России "Посягательство на жизнь военнослужащего" и "Участие наемника в вооруженном конфликте".По данным пресс-службы СК, Гацарелия полностью признал вину.Как сообщил 16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров, первоначально в конфликте на Украине участвовали тысячи иностранных наемников. Сейчас их осталось меньше половины, остальные либо уехали, либо "нашли свой бесславный конец".
https://ria.ru/20240202/azov-1924989768.html
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мариуполь, донецкая народная республика, грузия, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Грузия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе

Грузинского наемника приговорили пожизненно за убийство трех российских военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в надзорном ведомстве.
Суд установил, что в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину и из корыстных побуждений подписал контракт с ВСУ. Он прошел обучение, получил должность стрелка в войсковой части 3449 и был переправлен в Мариуполь.
Первого апреля 2022 года подсудимый, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме по улице Цибулько из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Боевика "Азова"* осудили пожизненно за приказ убить четырех мариупольцев
2 февраля, 11:37
Кроме того, 14 апреля Гацарелия, находясь на боевой позиции по улице Федорова, бросил в группу российских военных две боевые гранаты, создав "реальную угрозу их жизни и здоровью".
Гражданина Грузии задержали и предъявили обвинения по статьям УК России "Посягательство на жизнь военнослужащего" и "Участие наемника в вооруженном конфликте".
По данным пресс-службы СК, Гацарелия полностью признал вину.
Как сообщил 16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров, первоначально в конфликте на Украине участвовали тысячи иностранных наемников. Сейчас их осталось меньше половины, остальные либо уехали, либо "нашли свой бесславный конец".
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19 февраля, 01:29
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаГрузияСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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