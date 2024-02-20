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Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе - РИА Новости, 20.02.2024
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:10
2024-02-20T16:10
2024-02-20T17:10
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в надзорном ведомстве.Суд установил, что в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину и из корыстных побуждений подписал контракт с ВСУ. Он прошел обучение, получил должность стрелка в войсковой части 3449 и был переправлен в Мариуполь.Первого апреля 2022 года подсудимый, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме по улице Цибулько из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить.Кроме того, 14 апреля Гацарелия, находясь на боевой позиции по улице Федорова, бросил в группу российских военных две боевые гранаты, создав "реальную угрозу их жизни и здоровью".Гражданина Грузии задержали и предъявили обвинения по статьям УК России "Посягательство на жизнь военнослужащего" и "Участие наемника в вооруженном конфликте".По данным пресс-службы СК, Гацарелия полностью признал вину.Как сообщил 16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров, первоначально в конфликте на Украине участвовали тысячи иностранных наемников. Сейчас их осталось меньше половины, остальные либо уехали, либо "нашли свой бесславный конец".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, грузия, ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Грузия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Грузинский наемник получил пожизненный срок за убийство военных в Мариуполе
Грузинского наемника приговорили пожизненно за убийство трех российских военных
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению 22-летнего наемника из Грузии за убийство российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — уточнили в надзорном ведомстве.
Суд установил, что в марте 2022 года Мамука Гацарелия приехал на Украину
и из корыстных побуждений подписал контракт с ВСУ
. Он прошел обучение, получил должность стрелка в войсковой части 3449 и был переправлен в Мариуполь.
Первого апреля 2022 года подсудимый, находясь на боевой позиции в многоквартирном доме по улице Цибулько из автомата расстрелял четырех российских военнослужащих. Три человека погибли на месте, одному удалось выжить.
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Кроме того, 14 апреля Гацарелия, находясь на боевой позиции по улице Федорова, бросил в группу российских военных две боевые гранаты, создав "реальную угрозу их жизни и здоровью".
Гражданина Грузии задержали и предъявили обвинения по статьям УК России "Посягательство на жизнь военнослужащего" и "Участие наемника в вооруженном конфликте".
По данным пресс-службы СК
, Гацарелия полностью признал вину.
Как сообщил 16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров
, первоначально в конфликте на Украине участвовали тысячи иностранных наемников. Сейчас их осталось меньше половины, остальные либо уехали, либо "нашли свой бесславный конец".
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