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Мьянма заявила, что может открыть новую главу сотрудничества с Россией

Мьянма заявила, что может открыть новую главу сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.02.2024

Мьянма заявила, что может открыть новую главу сотрудничества с Россией

Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества, особенно в экономическом секторе, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:13

2024-02-20T14:13

2024-02-20T14:13

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выставка-форум "россия"

мьянма

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мьянма и Россия могут открыть новую главу сотрудничества, особенно в экономическом секторе, заявил в интервью РИА Новости министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о. "Сотрудничество России и Мьянмы не является чем-то новым. У нас уже есть богатая история, начавшаяся с 1948 года, ознаменованная 75-летием наших двусторонних отношений в прошлом году. Но сейчас мы можем начать новую главу нашего взаимодействия, особенно в экономическом секторе", - подчеркнул Кан 3о. Он добавил, что в данный момент страны стараются открыть новую главу в вопросах сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг, межправительственном взаимодействии, контактах между людьми и туризме. Ранее Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество в рамках двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшейся на полях выставки "Россия". По ее итогам министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, фармацевтики, машино-технической продукции, расширении поставок топлива. Он напомнил, что за прошлый год товарооборот России и Мьянмы вырос в 2,7 раза. По итогам 11 месяцев 2023 года взаимная торговля двух стран составила 1,1 миллиарда долларов. Кан 3о отметил, что Мьянма надеется на превращение России в самого главного инвестора в экономику страны в ближайшее время. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240218/molodozheny-1928093172.html

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выставка-форум "россия", мьянма, россия, максим решетников, в мире