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Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве - РИА Новости, 20.02.2024
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09:21 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/mosty-1928381097.html
Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве
Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве - РИА Новости, 20.02.2024
Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве
Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, в частности, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня. сообщил экс-советник мэра... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:21
2024-02-20T09:21
в мире
украина
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совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, в частности, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня. сообщил экс-советник мэра столицы и глава общественной организации "Офис трансформации" Максим Бахматов. &quot;Мост Метро - аварийный, мост Патона - аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам - внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов&quot;, - предупредил Бахматов в эфире телеканала &quot;Мы Украина&quot;.По его словам, минвосстановления совместно с советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины провели исследования всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и опубликовали очень специфическое и правдивое сообщение: "90% мостов в Киеве аварийные, уровень аварийности - от четвертого до пятого". В декабре прошлого года украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщал, что в Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной - красная ветка, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.
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в мире, украина, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, днепр (город)
В мире, Украина, Киев, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Днепр (город)
Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве

Эксперт: мосты в Киеве могут рухнуть в любой момент из-за аварийного состояния

© AP Photo / Andrew KravchenkoМетромост через Днепр в Киеве
Метромост через Днепр в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Метромост через Днепр в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, в частности, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня. сообщил экс-советник мэра столицы и глава общественной организации "Офис трансформации" Максим Бахматов.
«

"Мост Метро - аварийный, мост Патона - аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам - внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов", - предупредил Бахматов в эфире телеканала "Мы Украина".

По его словам, минвосстановления совместно с советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины провели исследования всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и опубликовали очень специфическое и правдивое сообщение: "90% мостов в Киеве аварийные, уровень аварийности - от четвертого до пятого".
В декабре прошлого года украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщал, что в Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной - красная ветка, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.
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В миреУкраинаКиевСовет национальной безопасности и обороны УкраиныДнепр (город)
 
 
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