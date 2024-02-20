https://ria.ru/20240220/mosty-1928381097.html

Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве

Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве - РИА Новости, 20.02.2024

Эксперт предупредил о возможном обрушении мостов в Киеве

Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, в частности, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня. сообщил экс-советник мэра... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:21

2024-02-20T09:21

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство мостов в Киеве могут обрушиться в любой момент, в частности, мост Метро и мост Патона имеют аварийность пятого уровня. сообщил экс-советник мэра столицы и глава общественной организации "Офис трансформации" Максим Бахматов. "Мост Метро - аварийный, мост Патона - аварийный. Уровень аварийности – пятый, и ими нельзя пользоваться. Если вы едете по этим мостам - внимание, они могут упасть. Это формальное сообщение от технических экспертов", - предупредил Бахматов в эфире телеканала "Мы Украина".По его словам, минвосстановления совместно с советом нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины провели исследования всех ключевых магистралей и коммуникаций Киева и опубликовали очень специфическое и правдивое сообщение: "90% мостов в Киеве аварийные, уровень аварийности - от четвертого до пятого". В декабре прошлого года украинский телеканал ТСН со ссылкой на главу постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщал, что в Киеве опасаются, что Святошинско-Броварскую линию столичного метро, которая соединяет западную часть города с восточной - красная ветка, частично закроют на ремонт после подтверждения аварийного состояния моста над Днепром.

https://ria.ru/20231212/most-1915207074.html

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в мире, украина, киев, совет национальной безопасности и обороны украины, днепр (город)