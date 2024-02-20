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Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
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17:53 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928536436.html
Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО
Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО - РИА Новости, 20.02.2024
Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО
Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:53
2024-02-20T17:53
в мире
молдавия
илан шор
нато
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в колонию НАТО. "Действующие власти в лице Санду и ПДС активно и насильно затягивают нас в НАТО, превращая Молдавию в натовскую колонию. Они наглядно это продемонстрировали, радостно встречая главу военного комитета НАТО и приветствуя их учения в нашей стране", - написал Шор. По его словам, усиление военного сотрудничества Молдавии с альянсом идет вразрез с мнением большинства граждан республики. "Пора задать себе вопрос: в чьих интересах действует эта власть? Мы не должны позволить превратить Молдавию в арену для военных игр и геополитических экспериментов, которые идут вразрез с интересами нашего народа и угрожают нашему будущему", - подчеркнул Шор. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20240209/podzhog-1926502851.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, илан шор, нато, майя санду
В мире, Молдавия, Илан Шор, НАТО, Майя Санду
Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО

Шор: Санду и партия "Действие и солидарность" превращают Молдавию в колонию НАТО

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Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в колонию НАТО.
"Действующие власти в лице Санду и ПДС активно и насильно затягивают нас в НАТО, превращая Молдавию в натовскую колонию. Они наглядно это продемонстрировали, радостно встречая главу военного комитета НАТО и приветствуя их учения в нашей стране", - написал Шор.
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По его словам, усиление военного сотрудничества Молдавии с альянсом идет вразрез с мнением большинства граждан республики. "Пора задать себе вопрос: в чьих интересах действует эта власть? Мы не должны позволить превратить Молдавию в арену для военных игр и геополитических экспериментов, которые идут вразрез с интересами нашего народа и угрожают нашему будущему", - подчеркнул Шор.
С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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В миреМолдавияИлан ШорНАТОМайя Санду
 
 
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