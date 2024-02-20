Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО
Шор: Санду и партия "Действие и солидарность" превращают Молдавию в колонию НАТО
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Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в колонию НАТО.
"Действующие власти в лице Санду и ПДС активно и насильно затягивают нас в НАТО, превращая Молдавию в натовскую колонию. Они наглядно это продемонстрировали, радостно встречая главу военного комитета НАТО и приветствуя их учения в нашей стране", - написал Шор.
По его словам, усиление военного сотрудничества Молдавии с альянсом идет вразрез с мнением большинства граждан республики. "Пора задать себе вопрос: в чьих интересах действует эта власть? Мы не должны позволить превратить Молдавию в арену для военных игр и геополитических экспериментов, которые идут вразрез с интересами нашего народа и угрожают нашему будущему", - подчеркнул Шор.
С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.