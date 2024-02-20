https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928536436.html

Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО

Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО - РИА Новости, 20.02.2024

Оппозиционер Шор заявил, что власти превращают Молдавию в колонию НАТО

Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС)... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:53

2024-02-20T17:53

2024-02-20T17:53

в мире

молдавия

илан шор

нато

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в колонию НАТО. "Действующие власти в лице Санду и ПДС активно и насильно затягивают нас в НАТО, превращая Молдавию в натовскую колонию. Они наглядно это продемонстрировали, радостно встречая главу военного комитета НАТО и приветствуя их учения в нашей стране", - написал Шор. По его словам, усиление военного сотрудничества Молдавии с альянсом идет вразрез с мнением большинства граждан республики. "Пора задать себе вопрос: в чьих интересах действует эта власть? Мы не должны позволить превратить Молдавию в арену для военных игр и геополитических экспериментов, которые идут вразрез с интересами нашего народа и угрожают нашему будущему", - подчеркнул Шор. С приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20240209/podzhog-1926502851.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, нато, майя санду