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Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны - РИА Новости, 20.02.2024
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00:35 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928354227.html
Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны
Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны - РИА Новости, 20.02.2024
Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны
Молдавии необходимо приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства, заявил в телеэфире премьер-министр страны Дорин Речан. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T00:35
2024-02-20T00:35
в мире
молдавия
украина
дорин речан
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Молдавии необходимо приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства, заявил в телеэфире премьер-министр страны Дорин Речан. Погранполиция Молдавии сообщила 11 февраля, что в районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник. "Нам нужны миллиарды и миллиарды, чтобы иметь систему обнаружения и противовоздушной обороны. Мы не сможем себе этого позволить. У нас есть всего лишь один радар. Этого мало, нам необходимы и еще два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах. Как минимум всего три радара нужно, чтобы мы полностью контролировали наше воздушное пространство", - сказал Речан в понедельник вечером в эфире кишиневского телеканала PRO TV. Премьер подчеркнул, что у Молдавии нет сейчас финансовой возможности для установки полноценной системы ПВО, которая бы сбивала цели. "Безусловно, нам необходимо увеличивать возможности противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность сбивать ракеты, дроны разных размеров. Это следующий этап для нашей обороны. Но самостоятельно профинансировать эти проекты нам не под силу. Мы это можем осуществить только при поддержке наших партнеров и друзей", - добавил Речан. Армия Молдавии 20 декабря получила радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством. Вскоре после этого было принято решение о необходимости закупки еще одного радара. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны страны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов).
https://ria.ru/20240214/moldaviya-1927349436.html
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в мире, молдавия, украина, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Дорин Речан
Премьер Молдавии заявил о необходимости усилить ПВО страны

Речан: Молдавии нужно приобрести еще два радара для обеспечения безопасности

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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КИШИНЕВ, 20 фев – РИА Новости. Молдавии необходимо приобрести еще два радара для обеспечения безопасности воздушного пространства, заявил в телеэфире премьер-министр страны Дорин Речан.
Погранполиция Молдавии сообщила 11 февраля, что в районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. По предварительной версии пограничников, это может быть "один из дронов, сбитых украинской системой ПВО". Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник.
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"Нам нужны миллиарды и миллиарды, чтобы иметь систему обнаружения и противовоздушной обороны. Мы не сможем себе этого позволить. У нас есть всего лишь один радар. Этого мало, нам необходимы и еще два радара для покрытия всей территории страны и на разных высотах. Как минимум всего три радара нужно, чтобы мы полностью контролировали наше воздушное пространство", - сказал Речан в понедельник вечером в эфире кишиневского телеканала PRO TV.
Премьер подчеркнул, что у Молдавии нет сейчас финансовой возможности для установки полноценной системы ПВО, которая бы сбивала цели.
"Безусловно, нам необходимо увеличивать возможности противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность сбивать ракеты, дроны разных размеров. Это следующий этап для нашей обороны. Но самостоятельно профинансировать эти проекты нам не под силу. Мы это можем осуществить только при поддержке наших партнеров и друзей", - добавил Речан.
Армия Молдавии 20 декабря получила радар GM 200 для наблюдения за воздушным пространством. Вскоре после этого было принято решение о необходимости закупки еще одного радара. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны страны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, бюджет министерства обороны увеличился на 649,9 миллиона леев (36,6 миллиона долларов).
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