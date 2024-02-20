https://ria.ru/20240220/moldavia-1928587137.html

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 20.02.2024

Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры

Президент Молдавии Майя Санду установила тотальную диктатуру, которая носит идеологический характер, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:17

2024-02-20T21:17

2024-02-20T21:17

в мире

молдавия

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду установила тотальную диктатуру, которая носит идеологический характер, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. "Диктатура Санду носит идеологический характер и потому тотальна. Любой, кто не совпадает по взглядам, будь то отдельный гражданин или целый регион страны, любое проявление свободного мышления, выпадающего за довольно узкие рамки политического и геополитического кругозора правящего большинства и лично (Санду - ред.), становится поводом для массовой травли и политических репрессий", - заявил Старыш журналистам. По его словам, Санду взяла на вооружение практики прежних властей и довела их до абсурда. "Шпиономания, "охота на ведьм", законодательное превращение силовых структур в политическую полицию, моральный буллинг оппонентов приобрели чудовищные масштабы и формы", - подчеркнул депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928536436.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду