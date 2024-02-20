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Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 20.02.2024
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21:17 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/moldavia-1928587137.html
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры - РИА Новости, 20.02.2024
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры
Президент Молдавии Майя Санду установила тотальную диктатуру, которая носит идеологический характер, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:17
2024-02-20T21:17
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду установила тотальную диктатуру, которая носит идеологический характер, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш. "Диктатура Санду носит идеологический характер и потому тотальна. Любой, кто не совпадает по взглядам, будь то отдельный гражданин или целый регион страны, любое проявление свободного мышления, выпадающего за довольно узкие рамки политического и геополитического кругозора правящего большинства и лично (Санду - ред.), становится поводом для массовой травли и политических репрессий", - заявил Старыш журналистам. По его словам, Санду взяла на вооружение практики прежних властей и довела их до абсурда. "Шпиономания, "охота на ведьм", законодательное превращение силовых структур в политическую полицию, моральный буллинг оппонентов приобрели чудовищные масштабы и формы", - подчеркнул депутат. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20240220/moldaviya-1928536436.html
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в установлении диктатуры

Оппозиционный молдавский депутат Старыш обвинил Санду в установлении диктатуры

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду установила тотальную диктатуру, которая носит идеологический характер, заявил во вторник депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Константин Старыш.
"Диктатура Санду носит идеологический характер и потому тотальна. Любой, кто не совпадает по взглядам, будь то отдельный гражданин или целый регион страны, любое проявление свободного мышления, выпадающего за довольно узкие рамки политического и геополитического кругозора правящего большинства и лично (Санду - ред.), становится поводом для массовой травли и политических репрессий", - заявил Старыш журналистам.
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По его словам, Санду взяла на вооружение практики прежних властей и довела их до абсурда.
"Шпиономания, "охота на ведьм", законодательное превращение силовых структур в политическую полицию, моральный буллинг оппонентов приобрели чудовищные масштабы и формы", - подчеркнул депутат.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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