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Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.02.2024
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17:14 20.02.2024 (обновлено: 17:31 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/mishustin-1928527665.html
Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин
Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.02.2024
Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин
Около 10 тысяч госслужащих до конца 2024 года пройдут обучение по оперативному и эффективному решению вопросов граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:14
2024-02-20T17:31
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч госслужащих до конца 2024 года пройдут обучение по оперативному и эффективному решению вопросов граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе сессии Мишустин подчеркнул, что необходимо ориентировать работу всех органов власти на оперативное и эффективное решение вопросов граждан. Для этого, по его словам, предусмотрено обучение госслужащих, в прошлом году его прошли более шести тысяч человек. "Еще около 10 тысяч сделают это до конца декабря", - сказал Мишустин. Кроме того, как отметил премьер, в крупных российских городах запущены девять специальных лабораторий, где с участием самих пользователей тестируются существующие сервисы.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин

Мишустин: около 10 тысяч госслужащих пройдут обучение по работе с гражданами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч госслужащих до конца 2024 года пройдут обучение по оперативному и эффективному решению вопросов граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития.
В ходе сессии Мишустин подчеркнул, что необходимо ориентировать работу всех органов власти на оперативное и эффективное решение вопросов граждан. Для этого, по его словам, предусмотрено обучение госслужащих, в прошлом году его прошли более шести тысяч человек.
"Еще около 10 тысяч сделают это до конца декабря", - сказал Мишустин. Кроме того, как отметил премьер, в крупных российских городах запущены девять специальных лабораторий, где с участием самих пользователей тестируются существующие сервисы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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