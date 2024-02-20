https://ria.ru/20240220/mishustin-1928527665.html

Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин

Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.02.2024

Госслужащие пройдут обучение по работе с населением, заявил Мишустин

Около 10 тысяч госслужащих до конца 2024 года пройдут обучение по оперативному и эффективному решению вопросов граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:14

2024-02-20T17:14

2024-02-20T17:31

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч госслужащих до конца 2024 года пройдут обучение по оперативному и эффективному решению вопросов граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития. В ходе сессии Мишустин подчеркнул, что необходимо ориентировать работу всех органов власти на оперативное и эффективное решение вопросов граждан. Для этого, по его словам, предусмотрено обучение госслужащих, в прошлом году его прошли более шести тысяч человек. "Еще около 10 тысяч сделают это до конца декабря", - сказал Мишустин. Кроме того, как отметил премьер, в крупных российских городах запущены девять специальных лабораторий, где с участием самих пользователей тестируются существующие сервисы.

https://ria.ru/20240220/mishustin-1928525116.html

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общество, россия, михаил мишустин