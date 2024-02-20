https://ria.ru/20240220/migratsiya-1928554251.html
Путин поручил качественно улучшить работу в сфере трудовой миграции
Путин поручил качественно улучшить работу в сфере трудовой миграции - РИА Новости, 20.02.2024
Путин поручил качественно улучшить работу в сфере трудовой миграции
На российском рынке труда не хватает 2,5 миллионов человек, необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:41
2024-02-20T18:41
2024-02-20T19:05
общество
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На российском рынке труда не хватает 2,5 миллионов человек, необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин."Существует еще такое понятие, как трудовая миграция, но и здесь нам очень многое нужно сделать. У нас потребность на рынке труда для работодателей – вот Александр Николаевич Шохин, который возглавляет крупнейшую нашу ассоциацию предпринимателей (РСПП - ред.), подтвердит – на рынке труда не хватает 2,5 миллионов человек", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".Он отметил, что работа по привлечению трудовых мигрантов должна быть качественно улучшена. "Прямо сейчас строительный сектор, промышленность и так далее готовы… Но и здесь нужно соответствующую работу проводить, она должна быть качественно улучшена. Нам нужно работать с теми людьми, которые хотят приехать ещё в тех странах, откуда они хотят приехать", - подчеркнул президент.Он призвал добиться, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции РФ, в том числе региональные, а также учили русский язык.
https://ria.ru/20240207/reyd-1925879628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил качественно улучшить работу в сфере трудовой миграции
Путин: России необходимо многое сделать в сфере трудовой миграции
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. На российском рынке труда не хватает 2,5 миллионов человек, необходимо сделать многое в сфере трудовой миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Существует еще такое понятие, как трудовая миграция, но и здесь нам очень многое нужно сделать. У нас потребность на рынке труда для работодателей – вот Александр Николаевич Шохин, который возглавляет крупнейшую нашу ассоциацию предпринимателей (РСПП - ред.), подтвердит – на рынке труда не хватает 2,5 миллионов человек", - сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".
Он отметил, что работа по привлечению трудовых мигрантов должна быть качественно улучшена. "Прямо сейчас строительный сектор, промышленность и так далее готовы… Но и здесь нужно соответствующую работу проводить, она должна быть качественно улучшена. Нам нужно работать с теми людьми, которые хотят приехать ещё в тех странах, откуда они хотят приехать", - подчеркнул президент.
Он призвал добиться, чтобы мигранты соблюдали законы и традиции РФ, в том числе региональные, а также учили русский язык.
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