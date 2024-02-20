https://ria.ru/20240220/migranty-1928444491.html
Из России выдворят 40 мигрантов после драки на складе в Москве
Из России выдворят 40 мигрантов после драки на складе в Москве - РИА Новости, 20.02.2024
Из России выдворят 40 мигрантов после драки на складе в Москве
Из России депортируют 40 участников драки между курьерами и работниками склада на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД на сайте. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:22
2024-02-20T13:22
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Из России депортируют 40 участников драки между курьерами и работниками склада на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД на сайте. "Первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами. По результатам проведенных мероприятий было проверено 74 иностранных гражданина. Полицейские установили двоих подозреваемых, в возрасте 21 и 26 лет, которые являлись зачинщиками конфликта. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в управлении.Речь идет о конфликте, который произошел в конце января между доставщиками продуктов и работниками склада "крупной онлайн-платформы на Рябиновой улице". Информированный источник РИА Новости уточнил, что все правонарушители работали в сервисе доставки "Яндекса".Кроме того, в отношении десяти человек составили административные материалы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда <...> либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". В отношении двух граждан — по статье "Уклонение от выезда из Российской Федерации". В отношении одного мужчины — за повторное правонарушение. Еще в отношении 37 мигрантов составили протоколы за "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".Кунцевский и Никулинский районные суды Москвы признали мигрантов виновными в административных правонарушениях.Эти решения означают, что по крайней мере 40 человек, согласно соответствующим статьям КоАП, выдворят из России.
https://ria.ru/20240213/deportatsiya-1927005796.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Из России выдворят 40 мигрантов после драки на складе в Москве
Из России выдворят 40 мигрантов после драки на складе на западе Москвы
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Из России депортируют 40 участников драки между курьерами и работниками склада на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МВД на сайте
.
"Первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами. По результатам проведенных мероприятий было проверено 74 иностранных гражданина. Полицейские установили двоих подозреваемых, в возрасте 21 и 26 лет, которые являлись зачинщиками конфликта. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в управлении.
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Речь идет о конфликте, который произошел в конце января между доставщиками продуктов и работниками склада "крупной онлайн-платформы на Рябиновой улице". Информированный источник РИА Новости уточнил, что все правонарушители работали в сервисе доставки "Яндекса
".
Кроме того, в отношении десяти человек составили административные материалы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда <...> либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". В отношении двух граждан — по статье "Уклонение от выезда из Российской Федерации". В отношении одного мужчины — за повторное правонарушение. Еще в отношении 37 мигрантов составили протоколы за "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации".
Кунцевский и Никулинский районные суды Москвы признали мигрантов виновными в административных правонарушениях.
Эти решения означают, что по крайней мере 40 человек, согласно соответствующим статьям КоАП, выдворят из России.
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