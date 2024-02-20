https://ria.ru/20240220/mig-1928469124.html

В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29

В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2024

В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:18

2024-02-20T14:18

2024-02-20T14:27

специальная военная операция на украине

миг-29

безопасность

херсонская область

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928373093.html

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Кирилл Волков

миг-29, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр