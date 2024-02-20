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В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 20.02.2024 (обновлено: 14:27 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/mig-1928469124.html
В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29
В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2024
В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:18
2024-02-20T14:27
специальная военная операция на украине
миг-29
безопасность
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928373093.html
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миг-29, безопасность, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, МиГ-29, Безопасность, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В зоне спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны: система ПВО в Херсонской области сбила украинский МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Херсонской области, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМиГ-29БезопасностьХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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