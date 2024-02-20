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Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел - РИА Новости, 20.02.2024
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14:58 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/markirovka-1928486047.html
Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел
Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел
Минэнерго России поддерживает введение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, не видит риска подорожания этого продукта, заявил глава министерства РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:58
2024-02-20T14:58
выставка-форум "россия"
экономика
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минэнерго России поддерживает введение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, не видит риска подорожания этого продукта, заявил глава министерства Николай Шульгинов в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ. "Риска нет. Мера предложена Минпромторгом, мы поддержали ее. Цель (маркировки - ред.) — борьба с контрафактом", - ответил он на вопрос о том, рассматривает ли министерство введение маркировки моторных масел. Минпромторг планирует провести в России эксперимент по маркировке моторных масел и смазок, сообщалось в письме замглавы министерства Михаил Юрин (есть в распоряжении РИА Новости). В связи с уходом крупных иностранных брендов на внутренний рынок стало поступать много малоизвестных товарных марок. По оценке нефтекомпаний, сейчас на российском рынке присутствует более 500 брендов масел. В ЦРПТ сообщали РИА Новости, что проработка вопроса маркировки масел и смазок - задача, поставленная правительством, и она содержится в плане мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Там также подчеркивали, что маркировка внедряется для противодействия нелегальному обороту: в автомаслах он, по разным оценкам, составляет от 30% до 60%.
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экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел

Глава Минэнерго Шульгинов поддержал идею ввести маркировку моторных масел

© Fotolia / Sergey RyzhovМужчина выбирает масло для двигателя
Мужчина выбирает масло для двигателя - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Fotolia / Sergey Ryzhov
Мужчина выбирает масло для двигателя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минэнерго России поддерживает введение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, не видит риска подорожания этого продукта, заявил глава министерства Николай Шульгинов в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.
"Риска нет. Мера предложена Минпромторгом, мы поддержали ее. Цель (маркировки - ред.) — борьба с контрафактом", - ответил он на вопрос о том, рассматривает ли министерство введение маркировки моторных масел.
Минпромторг планирует провести в России эксперимент по маркировке моторных масел и смазок, сообщалось в письме замглавы министерства Михаил Юрин (есть в распоряжении РИА Новости). В связи с уходом крупных иностранных брендов на внутренний рынок стало поступать много малоизвестных товарных марок. По оценке нефтекомпаний, сейчас на российском рынке присутствует более 500 брендов масел.
В ЦРПТ сообщали РИА Новости, что проработка вопроса маркировки масел и смазок - задача, поставленная правительством, и она содержится в плане мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Там также подчеркивали, что маркировка внедряется для противодействия нелегальному обороту: в автомаслах он, по разным оценкам, составляет от 30% до 60%.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Минэнерго рассказало о планах по добыче нефти и конденсата
Вчера, 14:48
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Выставка-форум "Россия"
 
 
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