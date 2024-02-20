https://ria.ru/20240220/markirovka-1928486047.html

Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел

Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел - РИА Новости, 20.02.2024

Минэнерго поддержало идею ввести маркировку моторных масел

Минэнерго России поддерживает введение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, не видит риска подорожания этого продукта, заявил глава министерства РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:58

2024-02-20T14:58

2024-02-20T14:58

выставка-форум "россия"

экономика

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минэнерго России поддерживает введение маркировки моторных масел для борьбы с контрафактом, не видит риска подорожания этого продукта, заявил глава министерства Николай Шульгинов в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ. "Риска нет. Мера предложена Минпромторгом, мы поддержали ее. Цель (маркировки - ред.) — борьба с контрафактом", - ответил он на вопрос о том, рассматривает ли министерство введение маркировки моторных масел. Минпромторг планирует провести в России эксперимент по маркировке моторных масел и смазок, сообщалось в письме замглавы министерства Михаил Юрин (есть в распоряжении РИА Новости). В связи с уходом крупных иностранных брендов на внутренний рынок стало поступать много малоизвестных товарных марок. По оценке нефтекомпаний, сейчас на российском рынке присутствует более 500 брендов масел. В ЦРПТ сообщали РИА Новости, что проработка вопроса маркировки масел и смазок - задача, поставленная правительством, и она содержится в плане мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Там также подчеркивали, что маркировка внедряется для противодействия нелегальному обороту: в автомаслах он, по разным оценкам, составляет от 30% до 60%.

https://ria.ru/20240220/neft-1928480991.html

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экономика, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"