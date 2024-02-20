Рейтинг@Mail.ru
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/maduro-1928387563.html
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны - РИА Новости, 20.02.2024
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:00
2024-02-20T10:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_0:97:2645:1586_1920x0_80_0_0_1e65ab2a62b92ff819a11938ebc24686.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, в ведении шпионажа и подготовке заговора. В четверг МИД Венесуэлы заявлял, что Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы". По словам Мадуро, сотрудники офиса, которые "хотели убить " самого президента, прикидывались "защитниками прав человека". "Этот офис (УВКПЧ ООН - ред.) был ...преобразован в офис внутреннего шпионажа, подготовки заговора, ...в юридическую фирму террористов, заговорщиков и убийц Венесуэлы", - заявил президент в телевизионной программе "Con Maduro+", опубликованной на его странице в соцсети X. Мадуро отметил, что сотрудники офиса покинули Венесуэлу в субботу. "К счастью, они все (сотрудники офиса- ред.) покинули страну в субботу, и так будет до тех пор, пока этот офис не станет уважать правила ООН, независимость Венесуэлы и ...не принесет извинения", - добавил президент. Ранее пресс-секретарь организации Равина Шамдассани заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о решении Венесуэлы выслать представителей организации из страны и продолжает диалог с властями.
https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964584_115:0:2470:1766_1920x0_80_0_0_ffa0228097af363c45fed79ddf4e577f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, оон
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны

Глава Венесуэлы Мадуро обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, в ведении шпионажа и подготовке заговора.
В четверг МИД Венесуэлы заявлял, что Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы".
По словам Мадуро, сотрудники офиса, которые "хотели убить " самого президента, прикидывались "защитниками прав человека".
«
"Этот офис (УВКПЧ ООН - ред.) был ...преобразован в офис внутреннего шпионажа, подготовки заговора, ...в юридическую фирму террористов, заговорщиков и убийц Венесуэлы", - заявил президент в телевизионной программе "Con Maduro+", опубликованной на его странице в соцсети X.
Мадуро отметил, что сотрудники офиса покинули Венесуэлу в субботу.
"К счастью, они все (сотрудники офиса- ред.) покинули страну в субботу, и так будет до тех пор, пока этот офис не станет уважать правила ООН, независимость Венесуэлы и ...не принесет извинения", - добавил президент.
Ранее пресс-секретарь организации Равина Шамдассани заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о решении Венесуэлы выслать представителей организации из страны и продолжает диалог с властями.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Вчера, 09:42
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала