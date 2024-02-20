https://ria.ru/20240220/maduro-1928387563.html
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны - РИА Новости, 20.02.2024
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, в ведении шпионажа и подготовке заговора. В четверг МИД Венесуэлы заявлял, что Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы". По словам Мадуро, сотрудники офиса, которые "хотели убить " самого президента, прикидывались "защитниками прав человека". "Этот офис (УВКПЧ ООН - ред.) был ...преобразован в офис внутреннего шпионажа, подготовки заговора, ...в юридическую фирму террористов, заговорщиков и убийц Венесуэлы", - заявил президент в телевизионной программе "Con Maduro+", опубликованной на его странице в соцсети X. Мадуро отметил, что сотрудники офиса покинули Венесуэлу в субботу. "К счастью, они все (сотрудники офиса- ред.) покинули страну в субботу, и так будет до тех пор, пока этот офис не станет уважать правила ООН, независимость Венесуэлы и ...не принесет извинения", - добавил президент. Ранее пресс-секретарь организации Равина Шамдассани заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о решении Венесуэлы выслать представителей организации из страны и продолжает диалог с властями.
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в мире, венесуэла, николас мадуро, оон
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, ООН
Президент Венесуэлы обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
Глава Венесуэлы Мадуро обвинил офис УВКПЧ ООН в шпионаже на территории страны
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы "Con Maduro+
" обвинил офис верховного комиссара ООН по правам человека, действовавший на территории страны, в ведении шпионажа и подготовке заговора.
В четверг МИД Венесуэлы заявлял, что Венесуэла решила приостановить деятельность офиса верховного комиссара ООН по правам человека на своей территории, его сотрудники должны покинуть страну в течение 72 часов. Как отмечается в заявлении, офис постоянно старался "обеспечить безнаказанность людей, вовлеченных в попытки убийства, госпереворота, заговоров и других тяжелых деяний против суверенитета и конституции Венесуэлы".
По словам Мадуро, сотрудники офиса, которые "хотели убить " самого президента, прикидывались "защитниками прав человека".
«
"Этот офис (УВКПЧ ООН - ред.) был ...преобразован в офис внутреннего шпионажа, подготовки заговора, ...в юридическую фирму террористов, заговорщиков и убийц Венесуэлы", - заявил президент в телевизионной программе "Con Maduro+", опубликованной на его странице в соцсети X.
Мадуро отметил, что сотрудники офиса покинули Венесуэлу в субботу.
"К счастью, они все (сотрудники офиса- ред.) покинули страну в субботу, и так будет до тех пор, пока этот офис не станет уважать правила ООН, независимость Венесуэлы и ...не принесет извинения", - добавил президент.
Ранее пресс-секретарь организации Равина Шамдассани заявила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о решении Венесуэлы выслать представителей организации из страны и продолжает диалог с властями.
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС