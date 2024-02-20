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Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 20.02.2024
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15:58 20.02.2024 (обновлено: 16:11 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928505597.html
Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса
Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не вакцинировался против COVID-19. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:58
2024-02-20T16:11
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не вакцинировался против COVID-19."Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией", - сказал Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство Белта."Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "киберпартизаны" (сторонники оппозиции - ред.) или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер", - заметил Лукашенко.По его словам, абсурдность ситуации еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков. "Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник Службы безопасности - единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал", - обратил внимание Лукашенко."Еще раз подчеркиваю: я человек, который не вакцинировался. Это не значит, что так надо делать, но так у меня сложилось", - сказал президент.Он подчеркнул, что различного рода информационные вбросы и кибератаки будут продолжаться и их нельзя оставлять без внимания. "Постоянно будут подтачивать наших людей, влазить в их мозги. Надо уметь на это реагировать. Мы это умеем делать. Что-то делаем. Но пока слабо. Надо правильно вовремя на это реагировать. Разумно реагировать", - поручил глава государства.
https://ria.ru/20240219/covid-19-1928272284.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко заявил, что не вакцинировался от коронавируса

Лукашенко заявил, что не вакцинировался против COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не вакцинировался против COVID-19.
«
"Я сегодня прочитал абсурдную вещь: оказывается, во время пандемии для президента Беларуси был сформирован какой-то там запас вакцин. Но я вообще не вакцинировался. Я не вакцинировался, и мою позицию вы знаете в связи с этой пандемией", - сказал Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.
"Тем не менее такой информационный вброс был осуществлен, причем со ссылкой на некие разговоры врачей, обсуждавших, где спрятать вакцину. И на что ссылаются? Что "киберпартизаны" (сторонники оппозиции - ред.) или кто-то там взломали какой-то аккаунт, сайт или сервер", - заметил Лукашенко.
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По его словам, абсурдность ситуации еще и в том, что вопросы, касающиеся вакцин или каких-либо лекарств для главы государства, не входят в компетенцию обычных медиков. "Какие врачи будут обсуждать лекарства, вакцины для президента? Начальник Службы безопасности - единственный человек, который может знать эту информацию. Но он впервые слышит то, о чем я сказал", - обратил внимание Лукашенко.
"Еще раз подчеркиваю: я человек, который не вакцинировался. Это не значит, что так надо делать, но так у меня сложилось", - сказал президент.
Он подчеркнул, что различного рода информационные вбросы и кибератаки будут продолжаться и их нельзя оставлять без внимания. "Постоянно будут подтачивать наших людей, влазить в их мозги. Надо уметь на это реагировать. Мы это умеем делать. Что-то делаем. Но пока слабо. Надо правильно вовремя на это реагировать. Разумно реагировать", - поручил глава государства.
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