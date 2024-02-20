https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928480106.html

Лукашенко призвал быть готовыми к войне

Лукашенко призвал быть готовыми к войне - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко призвал быть готовыми к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал быть готовыми к войне, приводит "БелТА" его слова с расширенного совещания с руководящим составом... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:45

2024-02-20T14:45

2024-02-20T17:05

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал быть готовыми к войне, приводит "БелТА" его слова с расширенного совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности."Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически", — сказал он.Лукашенко добавил, что иллюзии о возможности урегулирования глобального конфликта дипломатическим путем должны быть отброшены, так как установка коллективного Запада такова: "тех, кто не с ними, будут брать силой". Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован, добавил он.Сегодня крайне важно реально оценивать обстановку и действовать на опережение, ошибки недопустимы, заявил белорусский лидер.

https://ria.ru/20240220/provokatsiya-1928445730.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко