https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928416602.html
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:56
2024-02-20T11:56
2024-02-20T12:08
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что авторитет международных организаций дискредитирован, и некоторые из них откровенно обслуживают интересы отдельных стран."Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - заявил Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство "Sputnik Беларусь".Лукашенко заявил, что установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой."Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - констатировал белорусский президент.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что авторитет международных организаций дискредитирован, и некоторые из них откровенно обслуживают интересы отдельных стран.
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"Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - заявил Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство "Sputnik Беларусь".
Лукашенко заявил, что установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой.
"Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - констатировал белорусский президент.
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