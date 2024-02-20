https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928416602.html

Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован

Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:56

2024-02-20T11:56

2024-02-20T12:08

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg

МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что авторитет международных организаций дискредитирован, и некоторые из них откровенно обслуживают интересы отдельных стран."Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - заявил Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство "Sputnik Беларусь".Лукашенко заявил, что установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой."Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - констатировал белорусский президент.

https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, александр лукашенко