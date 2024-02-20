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Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован - РИА Новости, 20.02.2024
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11:56 20.02.2024 (обновлено: 12:08 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928416602.html
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:56
2024-02-20T12:08
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что авторитет международных организаций дискредитирован, и некоторые из них откровенно обслуживают интересы отдельных стран.&quot;Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право&quot;, - заявил Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство &quot;Sputnik Беларусь&quot;.Лукашенко заявил, что установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой."Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - констатировал белорусский президент.
https://ria.ru/20240220/rossiya-1928389396.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован

Лукашенко заявил, что авторитет международных организаций дискредитирован

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отбросить все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, подчеркнув, что авторитет международных организаций дискредитирован, и некоторые из них откровенно обслуживают интересы отдельных стран.
«

"Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - заявил Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство "Sputnik Беларусь".

Лукашенко заявил, что установки коллективного Запада просты до безобразия: тех, кто не с ними, будут брать силой.
"Под предлогом или без - не суть важно. Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - констатировал белорусский президент.
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