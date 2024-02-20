https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928415532.html
Лукашенко поставил задачу в 2024 году преобразовать армию
Лукашенко поставил задачу в 2024 году преобразовать армию - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко поставил задачу в 2024 году преобразовать армию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил минобороны задачу в 2024 году преобразовать армию и совершенствовать систему обороны страны. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:51
2024-02-20T11:51
2024-02-20T12:04
министерство обороны белоруссии
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александр лукашенко
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил минобороны задачу в 2024 году преобразовать армию и совершенствовать систему обороны страны.Во вторник Лукашенко проводит совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности."Задача министерству обороны на предстоящий год: качественное преобразование армии и совершенствование системы обороны страны", - приводит слова Лукашенко агентство "Sputnik Беларусь".По его словам, необходимо уделить приоритетное внимание боевой подготовке воинских частей и подразделений, тем более что в вооруженных силах 2024 год является Годом полевой выучки.
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министерство обороны белоруссии, в мире, белоруссия, александр лукашенко
Министерство обороны Белоруссии, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко поставил задачу в 2024 году преобразовать армию
Лукашенко поставил Минобороны задачу в 2024 году преобразовать армию