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Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024
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11:14 20.02.2024 (обновлено: 21:16 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии
К границам России и Белоруссии стянуты более 30 тысяч натовских военных и свыше тысячи единиц бронетехники, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:14
2024-02-20T21:16
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. К границам России и Белоруссии стянуты более 30 тысяч натовских военных и свыше тысячи единиц бронетехники, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".&quot;В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов&quot;, — сказал белорусский лидер.По его словам, республика фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. Причем аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать, США продолжат расширять НАТО, втягивая в него Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию и Сербию, уверен Лукашенко."Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", — добавил он.На этом фоне белорусский лидер поставил министерству обороны задачу на 2024 год — качественно преобразовать армию и совершенствовать систему обороны страны. Приоритетное внимание, подчеркнул он, нужно уделить боевой подготовке воинских частей.В конце января НАТО начала крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender — 2024. Они проводятся на территории стран Балтии, Польши и Германии и продлятся до мая. В маневрах примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих, около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной техники, в том числе 133 танка. Как заявлял глава военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, цель учений — "подготовка к конфликту с Россией".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, белоруссия, нато
В мире, Россия, Белоруссия, НАТО
Лукашенко заявил о скоплении техники НАТО у границ России и Белоруссии

Лукашенко: к границам России и Белоруссии стянули 32 тысячи военных НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. К границам России и Белоруссии стянуты более 30 тысяч натовских военных и свыше тысячи единиц бронетехники, заявил президент Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит Telegram-канал "Пул первого".
«

"В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих контингентов объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов", — сказал белорусский лидер.

По его словам, республика фактически находится в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. Причем аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать, США продолжат расширять НАТО, втягивая в него Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию и Сербию, уверен Лукашенко.
«
"Скажу прямо, без лишней дипломатии: почти все европейские лидеры превратились в подданных США. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений", — добавил он.
На этом фоне белорусский лидер поставил министерству обороны задачу на 2024 год — качественно преобразовать армию и совершенствовать систему обороны страны. Приоритетное внимание, подчеркнул он, нужно уделить боевой подготовке воинских частей.
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Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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