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Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение

Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение - РИА Новости, 20.02.2024

Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение

Детям из многодетных семей планируют предоставить льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных в Вологодской области,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:45

2024-02-20T13:45

2024-02-20T13:45

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Детям из многодетных семей планируют предоставить льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных в Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Соответствующий закон будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, повестку которой во вторник утвердили депутаты на заседании коллегии. Так, предлагается внести поправки в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование", и предоставить детям из многодетных семей дополнительные льготы. "В настоящее время законом установлены денежные выплаты детям из многодетных семей, которые учатся в областных и муниципальных образовательных организациях. Это выплаты в 300 рублей на проезд на городском транспорте, автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, а кроме того один раз в два года они получают три тысячи рублей на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для занятий в школе", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрея Луценко. Он обратил внимание на то, что дети, которые посещают федеральные общеобразовательные учреждения, лишены этих льгот. "Принимаемыми поправками эта несправедливость будет ликвидирована", - отметил Луценко. В Шекснинском районе Вологодской области расположено одно федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №154 имени генерал-полковника Е. П. Маслина", учредителем которой является РФ. В этом сезоне в ней обучаются 38 детей из многодетных семей. В случае принятия закона, все они смогут рассчитывать на выплаты на проезд и покупку одежды. В пресс-службе уточнили, что действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области