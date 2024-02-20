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Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение - РИА Новости, 20.02.2024
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Вологодская область
 
13:45 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/lgoty-1928453868.html
Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение
Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение - РИА Новости, 20.02.2024
Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение
Детям из многодетных семей планируют предоставить льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных в Вологодской области,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:45
2024-02-20T13:45
вологодская область
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Детям из многодетных семей планируют предоставить льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных в Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона. Соответствующий закон будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, повестку которой во вторник утвердили депутаты на заседании коллегии. Так, предлагается внести поправки в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование", и предоставить детям из многодетных семей дополнительные льготы. "В настоящее время законом установлены денежные выплаты детям из многодетных семей, которые учатся в областных и муниципальных образовательных организациях. Это выплаты в 300 рублей на проезд на городском транспорте, автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, а кроме того один раз в два года они получают три тысячи рублей на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для занятий в школе", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрея Луценко. Он обратил внимание на то, что дети, которые посещают федеральные общеобразовательные учреждения, лишены этих льгот. "Принимаемыми поправками эта несправедливость будет ликвидирована", - отметил Луценко. В Шекснинском районе Вологодской области расположено одно федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №154 имени генерал-полковника Е. П. Маслина", учредителем которой является РФ. В этом сезоне в ней обучаются 38 детей из многодетных семей. В случае принятия закона, все они смогут рассчитывать на выплаты на проезд и покупку одежды. В пресс-службе уточнили, что действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
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вологодская область, андрей луценко, россия, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Россия, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: детям из многодетных семей хотят предоставить льготы на обучение

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Детям из многодетных семей планируют предоставить льготы при обучении в федеральных общеобразовательных организациях, расположенных в Вологодской области, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.
Соответствующий закон будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента, повестку которой во вторник утвердили депутаты на заседании коллегии.
Так, предлагается внести поправки в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование", и предоставить детям из многодетных семей дополнительные льготы.
"В настоящее время законом установлены денежные выплаты детям из многодетных семей, которые учатся в областных и муниципальных образовательных организациях. Это выплаты в 300 рублей на проезд на городском транспорте, автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, а кроме того один раз в два года они получают три тысячи рублей на приобретение комплекта одежды и спортивной формы для занятий в школе", - цитирует пресс-служба председателя Законодательного Собрания области, руководителя фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Андрея Луценко.
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Он обратил внимание на то, что дети, которые посещают федеральные общеобразовательные учреждения, лишены этих льгот.
"Принимаемыми поправками эта несправедливость будет ликвидирована", - отметил Луценко.
В Шекснинском районе Вологодской области расположено одно федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №154 имени генерал-полковника Е. П. Маслина", учредителем которой является РФ. В этом сезоне в ней обучаются 38 детей из многодетных семей. В случае принятия закона, все они смогут рассчитывать на выплаты на проезд и покупку одежды.
В пресс-службе уточнили, что действие законопроекта будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
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Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоРоссияЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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