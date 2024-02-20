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Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета - РИА Новости, 20.02.2024
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21:03 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928584560.html
Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета
Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета - РИА Новости, 20.02.2024
Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета и заморозку ее активов на Западе нарушением международного права. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:03
2024-02-20T21:03
в мире
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mahan air
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета и заморозку ее активов на Западе нарушением международного права. "Венесуэла страдает от варварской, грабительской политики США и их сателлитов. Помимо ситуации с самолетом, венесуэльские деньги, государственные резервы, также как и российские госрезервы, заморожены в ряде западных стран и это, безусловно, грубейшее и вопиющее нарушение международного права и практики ведения цивилизованных отношений", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем. По его словам, такими действиями США "подрывают систему международных финансов". Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. По словам президента Венесуэлы Николас Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы". Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html
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в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, сергей лавров, mahan air, международная организация гражданской авиации
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Сергей Лавров, Mahan Air, Международная организация гражданской авиации
Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета

Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета нарушением права

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров
© POOL
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета и заморозку ее активов на Западе нарушением международного права.
"Венесуэла страдает от варварской, грабительской политики США и их сателлитов. Помимо ситуации с самолетом, венесуэльские деньги, государственные резервы, также как и российские госрезервы, заморожены в ряде западных стран и это, безусловно, грубейшее и вопиющее нарушение международного права и практики ведения цивилизованных отношений", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
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По его словам, такими действиями США "подрывают систему международных финансов".
Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном.
По словам президента Венесуэлы Николас Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы".
Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.
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В миреСШАВенесуэлаРоссияНиколас МадуроСергей ЛавровMahan AirМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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