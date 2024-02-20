https://ria.ru/20240220/lavrov-1928584560.html

Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета

Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета - РИА Новости, 20.02.2024

Лавров прокомментировал конфискацию венесуэльского самолета

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета и заморозку ее активов на Западе нарушением международного права. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:03

2024-02-20T21:03

2024-02-20T21:03

в мире

сша

венесуэла

россия

николас мадуро

сергей лавров

mahan air

международная организация гражданской авиации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898275067_0:0:2992:1682_1920x0_80_0_0_f3b2283af70fe8e41dce7e1c7b15264c.jpg

КАРАКАС, 20 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал конфискацию венесуэльского самолета и заморозку ее активов на Западе нарушением международного права. "Венесуэла страдает от варварской, грабительской политики США и их сателлитов. Помимо ситуации с самолетом, венесуэльские деньги, государственные резервы, также как и российские госрезервы, заморожены в ряде западных стран и это, безусловно, грубейшее и вопиющее нарушение международного права и практики ведения цивилизованных отношений", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем. По его словам, такими действиями США "подрывают систему международных финансов". Ранее минюст США сообщил, что отобрал у венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (EMTRASUR) самолет Boeing 747, который, по утверждению Вашингтона, раньше принадлежал иранской фирме Mahan Air, связанной с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Минюст США утверждает, что самолет венесуэльская компания приобрела в нарушение американских санкций, несмотря на смену собственника капитаном судна оставался бывший командир КСИР и член правления иранской авиакомпании Qeshm Fars Ai. Минюст США также утверждает, что с февраля по май 2022 года в нарушение американских ограничений лайнер летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. По словам президента Венесуэлы Николас Мадуро, Венесуэла даст "решительный, прямой и пропорциональный ответ на это нападение, для чего будет использовать все доступные ресурсы". Борт был арестован в июне 2022 года в аргентинском аэропорту "Эсейса" после запроса властей США. По информации аргентинских СМИ, решение суда передать самолет в США было принято в начале января и было немедленно обжаловано адвокатом, представляющим Венесуэлу. В понедельник венесуэльские СМИ сообщили, что судно было доставлено во Флориду в США под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах.

https://ria.ru/20240220/venesuela-1928583555.html

https://ria.ru/20240220/insulin-1928583028.html

сша

венесуэла

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, сергей лавров, mahan air, международная организация гражданской авиации