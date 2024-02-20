https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928605098.html
NYT: испанская полиция подтвердила смерть летчика Кузьминова
NYT: испанская полиция подтвердила смерть летчика Кузьминова - РИА Новости, 20.02.2024
NYT: испанская полиция подтвердила смерть летчика Кузьминова
Полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:21
2024-02-20T23:21
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину. "Тело мужчины, найденное на прошлой неделе... в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову", - пишет издание со ссылкой двух сотрудников испанской полиции, знакомых с делом. В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
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в мире, украина, курск, ми-8 амтш, россия
В мире, Украина, Курск, Ми-8 АМТШ, Россия
NYT: испанская полиция подтвердила смерть летчика Кузьминова
NYT: испанская полиция подтвердила смерть угнавшего вертолет летчика Кузьминова
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Полиция Испании подтвердила газете New York Times
смерть перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину.
"Тело мужчины, найденное на прошлой неделе... в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежит Кузьминову", - пишет издание со ссылкой двух сотрудников испанской полиции, знакомых с делом.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова.
В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска
и переправился на нем на Украину
. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России
ситуацию не комментировало.
СНБО: перешедшему на сторону ВСУ Кузьминову предлагали остаться на Украине