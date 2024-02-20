https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928428467.html
В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании
В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании - РИА Новости, 20.02.2024
В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина Максима Кузьминова в Испании. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:41
2024-02-20T12:41
2024-02-20T13:03
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина Максима Кузьминова в Испании.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова."Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Также он подчеркнул, что Путин не видел информацию об убийстве Кузьминова и этот вопрос не входит в повестку Кремля.В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, в мире, украина, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр
Испания, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании
Песков: вопрос гибели перебежчика Кузьминова не входит в повестку Кремля
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина Максима Кузьминова в Испании.
В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова.
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"Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Также он подчеркнул, что Путин не видел информацию об убийстве Кузьминова и этот вопрос не входит в повестку Кремля.
В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8
из Курска
и переправился на нем на Украину
. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России
ситуацию не комментировало.
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