https://ria.ru/20240220/kuzminov-1928428467.html

В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании

В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании - РИА Новости, 20.02.2024

В Кремле заявили, что не располагают данными о гибели перебежчика в Испании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина Максима Кузьминова в Испании. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:41

2024-02-20T12:41

2024-02-20T13:03

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина Максима Кузьминова в Испании.В понедельник украинское агентство УНИАН со ссылкой на испанские СМИ сообщало, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Согласно изданию "РБК-Украина", представитель ГУР минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова."Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем", - сказал журналистам Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Также он подчеркнул, что Путин не видел информацию об убийстве Кузьминова и этот вопрос не входит в повестку Кремля.В понедельник в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили РИА Новости, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. На борту с угонщиком были два человека, они погибли. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

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Кирилл Волков

испания, в мире, украина, дмитрий песков, россия, ситуация в днр и лнр