https://ria.ru/20240220/kusturitsa-1928465064.html

Кустурица станет одним из спикеров на Всемирном фестивале молодежи

Кустурица станет одним из спикеров на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 20.02.2024

Кустурица станет одним из спикеров на Всемирном фестивале молодежи

Режиссер Эмир Кустурица будет спикером на марафоне "Знание.Первые" во время Всемирного фестиваля молодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:09

2024-02-20T14:09

2024-02-20T14:53

эмир кустурица

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879630248_0:114:3111:1864_1920x0_80_0_0_74166c5bf383dbd61f1c14a7d38ba1b5.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Режиссер Эмир Кустурица будет спикером на марафоне "Знание.Первые" во время Всемирного фестиваля молодежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе общества "Знание"."Один из самых популярных режиссеров мира Эмир Кустурица выступит на просветительском марафоне общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Югославский и сербский актер, режиссер, сценарист, продюсер, композитор расскажет о своей глубокой связи с нашей страной и прокомментирует будущие проекты в России", — говорится в заявлении общества.Кустурица удостоен ордена Дружбы (2016) "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", недавно он поделился планами о съемках в России по знаменитым русским литературным произведениям, напомнили в пресс-службе."Говорю и буду говорить до конца жизни: я люблю Россию. Я люблю русскую литературу. Люблю советские фильмы. Мне хотелось бы стать российским гражданином, так как я чувствую себя частью русской культуры. Она необыкновенно глубокая и богатая, поэтому ее невозможно отменить, даже попытки сделать это выглядят смешно", — приводятся слова Кустурицы.Просветительский марафон "Знание.Первые" пройдет со 2 по 6 марта и охватит шесть площадок Города молодежи мира — Международный аэропорт ВФМ и павильоны "Ямал", "Нижний Новгород", "Казань", "Белгород", "Москва", самые яркие выступления лекторов будут транслировать в эфире круглосуточного медиаканала "Знание.ТВ", заключили в пресс-службе общества. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240220/festival-1928382615.html

https://ria.ru/20240208/festival-1926208065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эмир кустурица, россия