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Президент Кубы передал привет Путину - РИА Новости, 20.02.2024
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01:40 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/kuba-1928357923.html
Президент Кубы передал привет Путину
Президент Кубы передал привет Путину - РИА Новости, 20.02.2024
Президент Кубы передал привет Путину
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес передал привет российскому коллеге Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, следует из публикации... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T01:40
2024-02-20T01:40
куба
россия
владимир путин
сергей лавров
мигель диас-канель бермудес
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес передал привет российскому коллеге Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, следует из публикации кубинского лидера в соцсети X. "Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, через которого передал искреннее приветствие президенту Владимиру Путину", - написал он. "Мы обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, и по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавил президент.
https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html
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куба, россия, владимир путин, сергей лавров, мигель диас-канель бермудес, в мире
Куба, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мигель Диас-Канель Бермудес, В мире
Президент Кубы передал привет Путину

Президент Кубы передал привет российскому коллеге Владимиру Путину

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес
© POOL
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 фев - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес передал привет российскому коллеге Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, следует из публикации кубинского лидера в соцсети X.
"Я принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, через которого передал искреннее приветствие президенту Владимиру Путину", - написал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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Вчера, 21:24
"Мы обменялись мнениями об активизации двусторонних отношений по вопросам, представляющим взаимный интерес, и по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавил президент.
 
КубаРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровМигель Диас-Канель БермудесВ мире
 
 
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