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Во Владимирской области частично обрушилась крыша жилого дома
Во Владимирской области частично обрушилась крыша жилого дома - РИА Новости, 20.02.2024
Во Владимирской области частично обрушилась крыша жилого дома
Крыша обрушилась над двумя подъездами многоквартирного дома в Кольчугино Владимирской области, прокуратура организовала проверку, сообщило ведомство. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:42
2024-02-20T21:42
2024-02-20T21:42
происшествия
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Крыша обрушилась над двумя подъездами многоквартирного дома в Кольчугино Владимирской области, прокуратура организовала проверку, сообщило ведомство. "20 февраля около 20.15 в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру поступила информация о частичном обрушении крыши трёхэтажного многоквартирного жилого дома N25 по улице Мира города Кольчугино", - сообщила прокуратура Владимирской области в своем Telegram- канале. Установлено, что кровля обрушилась над вторым и третьим подъездами на бетонное основание чердачного перекрытия. Из-за этого прекращено теплоснабжение дома. Управляющая компания приступила к ликвидации последствий. "В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации ООО "ЖЭУ 2", органов местного самоуправления", - отмечает прокуратура.
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Во Владимирской области частично обрушилась крыша жилого дома
Во Владимирской области частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома
РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости.
Крыша обрушилась над двумя подъездами многоквартирного дома в Кольчугино Владимирской области, прокуратура организовала проверку, сообщило ведомство
.
"20 февраля около 20.15 в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру поступила информация о частичном обрушении крыши трёхэтажного многоквартирного жилого дома N25 по улице Мира города Кольчугино", - сообщила прокуратура Владимирской области в своем Telegram- канале.
Установлено, что кровля обрушилась над вторым и третьим подъездами на бетонное основание чердачного перекрытия. Из-за этого прекращено теплоснабжение дома. Управляющая компания приступила к ликвидации последствий.
"В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации ООО "ЖЭУ 2", органов местного самоуправления", - отмечает прокуратура.
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах